Dentro un panorama de alta volatilidad debido a la guerra en Medio Oriente, Argentina se encuentra dentro del grupo privilegiado de países que podría sacar rédito en la región de América Latina y el Caribe, aunque no sin pagar un duro costo social por el lado de la inflación, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento "La guerra en Oriente Medio tendrá un impacto desigual en las Américas", destaca que la región había comenzado el 2026 "con buen pie", logrando sortear "con pericia" los shocks de los aranceles estadounidenses del año previo y con una inflación que en la mayoría de los países "estaba en el nivel fijado como meta, o cerca de él".

Sin embargo, la guerra en Oriente Medio trajo consigo "importantes ramificaciones" producto de los vaivenes en la aversión al riesgo y las "marcadas fluctuaciones de los precios de las materias primas".

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La ventaja argentina: energía y balanza de pagos

A la hora de desglosar el mapa regional, el FMI habla de "efectos asimétricos". Mientras que las economías dependientes del turismo (como las caribeñas) o aquellas con fuertes déficits enfrentan un panorama sombrío por el encarecimiento de la energía y del crédito, la historia es diferente para la Argentina.

El organismo sitúa al país dentro del grupo de ganadores del actual contexto internacional: "Los países productores de petróleo —Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Trinidad y Tabago y Venezuela— se están beneficiando de los elevados precios de la energía", sentencia el informe.

Según los técnicos del Fondo, esta escalada en las materias primas "está incidiendo positivamente en sus balanzas de pagos, promoviendo el crecimiento y aliviando las finanzas públicas", un factor clave para un país que requiere de divisas constantes y fortalecimiento fiscal. De hecho, el FMI reconoce que, a pesar de las condiciones financieras mundiales más restrictivas, este bloque de países tenderá a "obtener beneficios económicos netos".

Para 2026, el FMI proyecta un crecimiento del PBI de 3,5% para Argentina, ubicándose por encima de las estimaciones para otros países como Brasil (1,9%), Chile (2,4%) y México (1,6%). El promedio de crecimiento para la región de América Latina y el Caribe se estima en 2,3%.

La advertencia por la inflación

No obstante, el beneficio macroeconómico tiene un reverso oscuro en la microeconomía y el consumo diario. El informe es tajante al advertir que "el impacto en la inflación es mucho más uniforme" en todo el continente.

"La inflación aumentará para todos. La región deberá enfrentarse a costos mucho más altos de los combustibles, el transporte, los alimentos y otros insumos", señala el documento. En el caso específico de los países con ventajas energéticas, el FMI lanza una fuerte advertencia social: "Incluso en estos países petroleros, los grupos más vulnerables se verán duramente golpeados por el encarecimiento de la energía y los alimentos".

El escenario suma imprevisibilidad en un momento donde América buscaba dejar atrás definitivamente las secuelas de la pandemia, agravado por la duda sobre "si el actual cese al fuego perdurará".

El FMI estima que la inflación argentina cerrará 2026 con 25%, mientras que en la región se pronostica 6,5%,

Ahorro y evitar subsidios generalizados

Frente a la suba de los precios internacionales, ¿qué recomienda el FMI que haga el gobierno argentino con los dólares extra que ingresen por exportaciones energéticas? La respuesta es clara: ahorro y prudencia.

El informe hace una advertencia a países como la Argentina: "Los exportadores de energía con escasas reservas internacionales o débiles fundamentos económicos no deberían desaprovechar esta oportunidad para ahorrar la mayor parte de los ingresos extraordinarios que están a punto de recibir".

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En paralelo, el organismo pide no ceder a las demandas políticas de congelamiento de tarifas. "Las autoridades fiscales tendrán que resistir la presión política para frenar o retrasar las inevitables subidas de los precios de los alimentos y los combustibles", exige el FMI.

Lejos de recomendar el retorno a los subsidios universales, la institución aplaude a los países que han tomado "valerosas decisiones" para eliminar la asistencia generalizada y la han reemplazado por "redes de protección social bien diseñadas".

Ante el escaso margen que dejan los altos niveles de deuda en la región, la instrucción es utilizar el espacio fiscal de forma estratégica "para focalizar la ayuda en las familias, los agricultores y las empresas vulnerables", apuntando a reducir gastos no esenciales o "captar ingresos de las empresas y los hogares con mayor capacidad económica".

LM