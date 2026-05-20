El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y suma más de US$ 8.700 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili realizó la mayor compra del mes al adquirir US$ 328 millones.

Este número es especialmente alto si se complementa con el hecho de que todavía no ingresaron los principales ingresos de la cosecha agrícola, lo que incrementará la oferta de dólares y le dará al Central mayor margen de intervención en el corto plazo. Así, se espera que la liquidación de la cosecha gruesa genere ingresos adicionales de dólares para fortalecer las reservas.

Esta compra quedó como la cuarta con mayor volumen desde que La Libertad Avanza llegó al poder.

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En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 46.583 millones, con una suba de US$ 393 millones respecto a la última jornada. El mayor nivel de reservas de la actual gestión se registró en febrero, con US$ 46.905 millones, cifra que no se alcanzaba desde 2018 y que esta cerca de superar.

Así, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 91 ruedas y suma US$ 8.706 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.551 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 5.418 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 2.289 millones".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Con la compra de hoy, el cumplimiento de la meta anual se ubica en 87%, si se toman los US$ 10.000 millones como punto de referencia.

Estabilidad cambiaria

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 20 de mayo, el dólar oficial cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.937, bajando $1 respecto al cierre del martes.

El dólar blue cotizó en la jornada de este miércoles a $1.410 para la compra y a $1.430, bajando $5 respecto al martes. Por el lado del MEP, operó a $1.431, con una baja de $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.487 bajando $4 respecto al martes.

A la espera del desembolso de US$ 1.000 millones por parte del FMI

Días atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que su Directorio se reunirá para tratar el acuerdo con la Argentina, un paso que, de ser aprobado, habilitará un desembolso de US$ 1.000 millones. La información fue comunicada por la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.

Luego de la aprobación del staff técnico en abril, “la próxima semana se celebrará una reunión del Consejo. Una vez que éste lo apruebe, se podrá desembolsar US$ 1.000 millones”, señaló Kozack.

“Los entendimientos con respecto al acuerdo del personal técnico se concentraron en que las políticas sean equilibradas y persista la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento”, comentó la funcionaria del FMI. "Esto apunta a apoyar un acceso puntual y duradero a los mercados de capitales internacionales”, añadió la portavoz.

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Con exportaciones récord, la balanza comercial marcó un superávit de US$ 2.711 millones

En abril, la balanza comercial registró “un superávit histórico de US$ 2.711 millones, lo que representó un incremento de US$ 2.496 millones respecto del mismo mes de 2025”, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“El índice de términos del intercambio mostró una suba como resultado del aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones”, explicó el organismo.

En los primeros cuatro meses del año las exportaciones ascendieron a US$ 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 8.277 millones.

Las exportaciones en el cuarto mes de 2026 alcanzaron un récord de US$ 8.914 millones, lo que representó un incremento interanual de 33,6%. Este ascenso fue impulsado por un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios. La serie desestacionalizada se elevó 1,0% y la tendencia-ciclo, 0,7% en comparación con el mes anterior.

Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 6.204 millones, que marcó una caída 4,0% con respecto a abril de 2025. “Esta baja se atribuyó a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%”, señaló el INDEC. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,8% y 0,4%, respectivamente en comparación con marzo de 2026.

FN