Parece joda, pero no.

Sos joven, no apuestes. No van a ir en cana. Tapia, Tovigino, Víctor Blanco, expresidente de Racing, el empresario Javier Faroni, entre otros procesados por “apropiación indebida”. Impuestos, recursos rapiñados a la seguridad social, PAMI, jubilados, estimados en más de 19 mil millones de pesos. Más los millones de dólares lavados en empresas off shore, propiedades, autos, hoteles, choreos vinculados. No van a ser condenados. Los verás entrar, salir de los tribunales, pero no quedar adentro. Ponele que los dejan “en supenso”, que devuelven algo, pagan multa. Hasta ahí.

Pasá, en esta mano. Esperá otra del destino. Hay fiscales todavía. Antes, Strassera, Moreno Ocampo, contra los comandantes de la dictadura militar asesina. Ahora, Luciani, Mola, Stornelli, Fabiana León, contra los criminales civiles que dejan un tendal de muertos vivos. No te sumes ya a la generación “des”. Descreída, desengañada, desamparada, destratada, desilusionada, decepcionada, despiadada crítica del sistema. La que no reconoce, ni admite, su parte de responsabilidad en la elección de los desalmados que llegaron al poder.

La ves segura, de la boca del caballo, pero no. El juez, Diego Amarante, que prohibió a Tapia la salida del país, le permite irse esta semana al Mundial, a la final de la Champions en Budapest, si deposita una caución de 30 millones de pesos. Qué necesidad de arriesgar tus pocas monedas de inocencia frente a semejante propina que ponen sin dudar. La balanza se inclina con favores, cargos, viajes, fajos de billetes que pesan. Ni siquiera los cuentan.

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El Gobierno confirmó la renovación de Carlos Mahiques por 5 años en la Cámara Federal de Casación Penal

¿Qué pasó con el caso del “chocolate” Rigau, detenido mientras cobraba la de los ñoquis de la legislatura de la provincia? ¿Con el “bandido” Insaurralde? ¿Qué se sabe del negocio de comisiones, peajes, sobornos, que armaron con los permisos de importación cuando había cepo? Dólar a precio oficial para revender en el blue. Imagínate la que hicieron. Massa, ministro de Economía, era el responsable. ¿Está imputado?

¿Hace falta que te recuerde las relaciones políticas, judiciales, entre capos de “familias”? Carlos “Coco” Mahíques, es camarista en Casación Penal. A favor, o en contra, depende de quien comete la falta. Festejó sus 74 años en la mansión Toviggino de Pilar, valuada en 20 millones de dólares. En noviembre cumple 75. Por ley, tiene que jubilarse. El pobre viejo iba a tener que vivir con la mínima. Su hijo, Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia, le hizo el regalo deseado. Un dictamen para que el Senado le permita seguir cobrando, a favor, o en contra, hasta los 80. Aprobado.

Parece joda, pero no. En 2017, Mahiques hijo ya era pariente, casi un primo hermano de la AFA. Miembro al palo de la Cámara de Resolución de Disputas en el Tribunal del Fútbol de la FIFA. Los Menem, Lule, Martín, recomendaron sus servicios. Opera en tribunales, Kari. Tenemos al menos un tres por ciento de quilombos ahí. Ya ministro, Mahiques le pidió a Tapia que borraran su nombre de la fantasma Universidad del Fútbol. Si la vamos a hacer, hagámosla bien.

“El presidente no considera que sea el momento”: Mahiques descartó avances inmediatos en la Corte y la Procuración

Parece joda, pero no. Nombró a uno de sus hermanos, Esteban Mahiques, ex del Tribunal de Disciplina de la AFA, jefe de su gabinete de Asesores. “Ad honorem”, aclaró. Por el honor, nomás. Cobraba bien en cancillería. Antes, en el gobierno de Macri. Andá a saber cómo se las arregla ahora para pagar las expensas. Los otros dos hermanos, Agustín, Ignacio, ambos fiscales, no quieren aportar a la caja de la casta familiar.

Parece joda, pero no. Tapia sigue en el Ceamse ¿Qué hace ahí, cuánto gana, cuándo trabaja? Empresa pública, gobierno de la provincia, de la ciudad. Procesado por delitos graves. ¿Nadie le pide la renuncia? ¿No escuchan a la tribuna? “Chiqui Tapia botón…”. La bronca se extiende. “Que grite la platea/la popular también/no se hagan los boludos/como el gobierno de Milei”. De pronto, el país es un estadio hirviente. “Judiciales/la causa de su madre/a ver si ponen huevos/que no se opone nadie”.

Parece joda, pero no.

*Escritor y periodista.