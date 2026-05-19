“El presidente no considera que sea el momento”: Mahiques descartó avances inmediatos en la Corte y la Procuración

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmó que el Gobierno no planea avanzar por ahora con la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación. Mahiques viajó a Francia para asistir a la quinta conferencia francesa antiterrorista, bajo la consigna “No Money for Terror”.

“El Presidente ha sido claro en que no considera que sea el momento”, sostuvo el funcionario en una entrevista concedida a Clarín, al referirse a la posibilidad de impulsar nombramientos en el máximo tribunal y en la jefatura de los fiscales.

También descartó una ampliación de la Corte Suprema, una discusión que distintos sectores políticos promovieron en los últimos años. “No hay que ampliar la Corte”, aseguró.

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El Gobierno confirmó la renovación de Carlos Mahiques por 5 años en la Cámara Federal de Casación Penal

Las declaraciones del ministro llegan en medio de las especulaciones sobre una posible reactivación de la agenda judicial del Gobierno y las negociaciones políticas necesarias para reunir acuerdos en el Senado.

El ministro de Justicia participó en una conferencia antiterrorista en París organizada por Francia desde 2018, a la que Argentina se sumó en el marco de su agenda vinculada a la prevención del terrorismo y su financiamiento. “Me parece sumamente importante que Argentina forme parte, después de los dos atentados terroristas que hemos sufrido”, señaló el funcionario, al remarcar la relevancia de estos espacios de cooperación internacional.

Respecto de eventuales equilibrios políticos en la Cámara alta, señaló que las designaciones judiciales dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo y que no hay cambios en la postura oficial sobre futuras nominaciones a la Corte Suprema, la Procuración o la Defensoría General.

También defendió el envío de pliegos judiciales al Senado, una política que —según afirmó— buscó revertir una situación de “vacancia del 37 o 38%” en el sistema judicial. Aseguró que el avance de esos nombramientos responde a una necesidad institucional más que a una estrategia política, y destacó el apoyo recibido de asociaciones de magistrados.

Actualmente, la Corte Suprema funciona con vacantes sin cubrir y la Procuración General permanece acéfala desde hace años, una situación que se mantiene sin definiciones concretas por parte de la administración libertaria.

Según se supo, Mahiques insistió en que Javier Milei no considera oportuno abrir ahora esa discusión y dejó en claro que, al menos por el momento, el oficialismo no impulsará cambios en esos cargos clave del sistema judicial.

En materia judicial, confirmó avances en la implementación del sistema acusatorio federal, con aplicación progresiva en distintas jurisdicciones y la expectativa de su puesta en marcha en todo el país hacia fines del próximo año.

En el plano político y judicial, el ministro reconoció que su llegada al cargo fue inesperada. “Fue una agradable sorpresa. Vengo de la Justicia”, explicó, y descartó por el momento cualquier posibilidad de postulación a procurador general, una versión que había circulado en medios.

Consultado sobre la decisión de declarar a Hezbollah como organización terrorista, consideró que se trata de una definición del Presidente y de la Cancillería. “Somos un país pequeño, pero no creo que no tengamos cómo defendernos”, sostuvo, evitando cuestionar la medida.

Además, aprovechó la oportunidad para negar cualquier vínculo con dirigentes de la AFA y rechazó conflictos de interés. También anticipó que el Gobierno trabaja en reformas parciales que desembocarán en un nuevo Código Penal integral.

RG