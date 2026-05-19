La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia, a través del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, por irregularidades en la facturación que alcanzarían los 900 millones de pesos.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), ARCA denunció que el máximo organismo del fútbol argentino habría usado facturas falsas para no abonar los impuestos correspondientes.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia

Esta nueva denuncia se suma a la causa que ya enfrenta la AFA por una presentación anterior realizada por el organismo recaudador por supuesta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Por ese expediente, el juez Diego Amarante citó a Toviggino y Tapia en marzo.

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Fuentes judiciales que hablaron con NA revelaron que Navas Rial aceptó investigar una ampliación de la denuncia que realizó ARCA en la causa contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la asociación del fútbol argentino procesados por, presuntamente, apropiarse, de forma ilícita, de 19.300 millones de pesos. En ese contexto, el fiscal ya le pidió al juez Diego Amarante realizar las primeras medidas de prueba.

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Navas Rial explicó que “las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad”.

Además, pidió que se realice una investigación por “evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas, o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso”.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal afirma que se trata de conductas supuestamente ilícitas, “considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”.

Según NA, Navas Rial también investigará al gerente general, Gustavo Lorenzo, y al actual y exsecretario general, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente, porque estaban a cargo de la administración cuando ocurrieron los hechos. Estos dirigentes tienen un proceso previo por supuesta retención indebida de impuestos y aportes.

Claudio Tapia, presidente de AFA

La denuncia de ARCA contra la AFA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció que, entre enero 2023 y marzo 2025, la AFA facturó más de 916 millones de pesos sin pagar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas.

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Así, habría conseguido evadir más de 320 millones de pesos. La suma total es de 341 millones de pesos con intereses, además de una multa por más de 125 millones de pesos.