Caso AFA: la Justicia rechazó la apelación de Chiqui Tapia por estar fuera de término

Durante las últimas horas, se produjo un duro revés judicial para Claudio "Chiqui" Tapia luego de que la Cámara en lo Penal Económico rechazara el intento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su presidente para revertir la definición que calificó de desierta su apelación en la causa en la que es investigado.

Fue la Sala "A" del tribunal de apelaciones la cual confirmó que la defensa no presentó su ampliación de argumentos en el plazo fijado para sostener la apelación, por lo que resultaron rechazados dos recursos presentados por el abogado Luis Charro en contra de dicha decisión.

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