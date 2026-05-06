La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista cercano a "Chiqui" Tapia y la AFA

La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organización encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, en el contexto de la causa que investiga supuestas maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero.

Esta medida se tomó luego de que el empresario no se presentara en la indagatoria a la que había sido citado a declarar este martes 5 de mayo por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que complicó su situación procesal dentro del expediente, detalló La Nación.

El Banco Central aplicó una dura sanción a la financiera ligada con "Chiqui" Tapia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los investigadores piensan que Vallejo habría tenido un rol fundamental en la estructura que habría funcionado a través de su financiera, con fuertes conexiones comerciales con la AFA.

De acuerdo a las denuncias que están tramitando diferentes tribunales, el dinero que le prestaba Sur Finanzas a los clubes con problemas económicos habría servido, supuestamente, para lavar activos.

Ariel Vallejo y "Chiqui" Tapia

La investigación contra Ariel Vallejo

Según la investigación encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo del fiscal Diego Velasco, la empresa de Vallejo habría manejado un sistema financiero ilegal, tomando fondos, dando préstamos y manejando capitales sin respetar la normativa vigente.

Ariel Vallejo

Se presume que ganaban grandes beneficios económicos cobrando intereses abusivos y aplicando otras prácticas comerciales prohibidas, produciendo activos ilícitos que luego eran manejados usando una estructura empresarial que les permitía darles una apariencia legal

Causa Sur Finanzas: encontraron lingotes de oro en la caja de una costurera de Lomas de Zamora

Vallejo debía presentarse a indagatoria este 5 de mayo para responder a las acusaciones que lo definen como el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento y destrucción de pruebas.