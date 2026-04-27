El Banco Central aplicó una dura sanción a la financiera ligada con "Chiqui" Tapia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambios ARS Cambios SAS que operaba bajo la marca Sur Finanzas, del financista Ariel Vallejo, quien estaría vinculado con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. A la entidad se le quitó el permiso para operar y debe "abstenerse de ejercer la actividad cambiaria".

Además, Graciela Beatriz Vallejo, como administradora titular y única accionista, fue multada con $7.228 millones y la inhabilitación por seis años para desempeñarse en entidades financieras. Por su parte su hijo, Ariel Vallejo, también administrador, recibió una multa de $5.429 millones e inhabilitación por cinco años.

Las inhabilitaciones les impiden desempeñarse como socios, accionistas, promotores, fundadores, directores o administradores en cualquier entidad financiera o no financiera de crédito, incluyendo bancos tradicionales, billeteras virtuales y fintech.

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La investigación determinó que, entre enero y diciembre de 2023, la firma realizó operaciones de compraventa de moneda extranjera con otras casas y agencias de cambio por más de US$ 25 millones, sin que fuera posible verificar el destino genuino de esos fondos.

“La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, señaló la autoridad monetaria.

El Banco Central argumentó que en el momento de las operatorias “existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los US$ 25.878.624″.

Además, ARS Cambios SAS fue sancionada por incumplir el límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades durante diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, superando el tope permitido por la normativa.

Los sancionados tienen un plazo de 30 días hábiles para apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Más problemas para Vallejo

Ariel Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques”, “mutuos usurarios” y “contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.

LM