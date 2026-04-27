A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 27 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 27 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy lunes 27 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 27 de abril el dólar blue hoy cerró a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta.

Se reactivan los créditos hipotecarios: “Se están flexibilizando un poco los requisitos y han bajado un poco las tasas”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 27 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 27 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.454 para la compra y $1.455 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 27 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 27 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 27 de abril a $1.513,90 para la compra y $1.514,70 para la venta.

Encuesta: el 82% de los hogares resignó gastos y crece la desconfianza sobre la inflación oficial

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 27 de abril en $1.502,20 ra la compra y $1.502,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 27 de abril a $1.872 como referencia de dólar.

Roberto Cachanosky: “El que tiene que comprar los dólares es el Tesoro, no el Banco Central”

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 573 puntos básicos este lunes 27 de abril.