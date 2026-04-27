A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 27 de abril

El lunes 27 de abril de 2026, el euro blue hoy cerró 1.730,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 27 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 27 de abril cerró $1.605,00 para la compra y $1.705,00 para la venta.

Julio Gambina sobre el ajuste fiscal: "El superávit tiene como destino pagar deuda"

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.180,14 para la compra y $1.582,33 para la venta este lunes 27 de abril como referencia de gastos con tarjeta

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 27 de abril

Entra en vigencia el acuerdo Mercosur-UE y “hay barcos ingresando con un ahorro equivalente a USD 4.000 la tonelada”

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este lunes 27 de abril

Este lunes 27 de abril, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.583 comprador y $1.692 vendedor.

Banco Francés: $1.640 comprador y $1.700 vendedor.

El petróleo aumenta ante el estancamiento de negociaciones de paz entre EEUU e Irán

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 27 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 27 de abril el mercado paralelo cerró a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.