Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado a “Chiqui” Tapia, fue citado a indagatoria por lavado de dinero

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculada al financiamiento de clubes de fútbol. La audiencia está prevista para el 5 de mayo.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Diego Velasco.

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Según la investigación, Vallejo habría encabezado una estructura que utilizaba contratos con clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. La acusación sostiene que esos acuerdos aparentaban ser operaciones comerciales legítimas, pero en realidad encubrían maniobras irregulares que perjudicaban a las instituciones deportivas.

El empresario está vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien ya había reconocido públicamente la llegada de la firma al fútbol. Sur Finanzas fue sponsor y financista de varios clubes, lo que derivó en allanamientos en 18 instituciones y en la propia AFA.

La citación ocurre un día después de que Tapia y el tesorero afista, Pablo Toviggino, fueran procesados en otra causa por presuntas irregularidades impositivas.

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En el expediente también fueron convocadas otras 13 personas, entre ellas familiares directos de Vallejo que ocupaban cargos en sus empresas. Para todos los imputados, la Justicia ordenó la inhibición general de bienes, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal.

Además, se dispuso el secuestro de diez vehículos de alta gama y restricciones de movimiento: los acusados no podrán alejarse a más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización ni comunicarse entre sí.

La investigación describe una organización “estable y coordinada” dedicada a la intermediación financiera ilegal, con uso de empresas y presuntas firmas pantalla para mover fondos sin registrar. También apunta a esquemas de financiamiento usurario.

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La causa se inició por maniobras detectadas en un fideicomiso con el club Banfield y luego se amplió a otras instituciones. En paralelo, existe otro expediente por presunta evasión impositiva millonaria, donde se analiza el movimiento de grandes sumas de dinero a través de operaciones sospechadas.

De acuerdo con la imputación, los contratos de sponsoreo habrían sido utilizados como una cobertura formal sin contraprestación real, con el objetivo de justificar ingresos y egresos de dinero. La Justicia busca ahora determinar el alcance de las operaciones y el rol de cada implicado.

LB