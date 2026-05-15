José Mayans y Patricia Bullrich se cruzaron fuerte en el Senado por Adorni: "Es el cajero del Presidente, no jodamos"

José Mayans y Patricia Bullrich tuvieron un intenso intercambio verbal este 14 de mayo en el Senado. Todo comenzó cuando el legislador de Unión por la Patria definió al jefe de Gabinete Manuel Adorni como el “cajero del Presidente” y la líder de La Libertad Avanza en la Cámara Alta le contestó: "El bolso de López no llevaba dólares, llevaba bolitas”.

Según Clarín, la discusión ocurrió mientras se debatía el pliego del juez Carlos Mahiques. El senador de Formosa aprovechó para ironizar sobre la situación del exvocero: “El único que salió de la pobreza es Adorni. Yo quería hacerle un homenaje porque es el argentino que más progresó en tan poco tiempo, no solo se ocupa de la jefatura de Gabinete, sino de generar mucha plata. Es el cajero del Presidente, no jodamos”.

José Mayans

Rápidamente, Bullrich salió a contestarle: “Iba a comenzar a hablar del pliego de Mahiques, pero frente al discurso irresponsable, mentiroso y provocador que acabo de escuchar quiero decirles que quien habla es parte del régimen más retrógrado, más feudal, más antirrepublicano, más corrupto de todo el país. Su provincia y la mafia que lo gobierna... No puedo creer lo que escucho, claro ahí la Justicia no juzga”.

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El referente de Unión por la Patria además había dicho que el Presidente será juzgado por lo que hizo durante su mandato. La legisladora libertaria consideró esas palabras una amenaza, señalando “claro, en su provincia el monarca juzga. Nosotros vivimos en una república, no en una republiqueta como la que vive él”.

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En ese punto, apuntó contra el kirchnerismo usando una sentencia de Perón: “La única verdad es la realidad, y la sabe bien esa frase, y la realidad es que los que están presos en la Argentina son Cristina Fernández de Kirchner, estuvo preso el vicepresidente Boudou, estuvieron presos los ministros, estuvieron presos más de 20 funcionarios del gobierno de ellos. Entonces, ¡háganse cargo!”.

Bullrich redobló la apuesta: “Para el senador el bolso de López no llevaba dólares, no. Llevaba bolitas. ¿Sabe qué llevaba? Figuritas del Mundial. Eso llevaba: 8 millones de figuritas del Mundial llevaban los bolsos de López. Por favor, no se puede ser tan hipócrita, no se puede seguir escuchando esta hipocresía”.

Amado Boudou

Luego, según Clarín, recordó: “No fue Mahiques quien firmó el memorándum con Irán, fueron ellos y Mahiques los juzgó. No fue Mahiques quien escribió los cuadernos de las coimas, fue quien participó de las medidas probatorias. No fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez, fue quien los juzgó".

Y cerró el tema diciendo: "¿Sabe por qué no lo quieren votar? Porque juzgó la corrupción del gobierno al que pertenecieron. Ahora se vienen los cuadernos de las coimas. Por eso están asustando a los jueces con que van a ser mirados”.

Juez Carlos Mahiques

Qué sucedió con el pliego del juez Carlos Mahiques

Con el apoyo de La Libertad Avanza, bloques dialoguistas y un justicialismo dividido se aprobó por 58 a 11 votos, el nombramiento por cinco años del juez Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, para que pueda seguir trabajando en la Cámara de Casación Penal.

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El presidente del interbloque peronista, José Mayans, se opuso al nombramiento diciendo que es “una vergüenza lo que están haciendo en la Comisión de Acuerdos. No vamos a acompañar el pliego de Mahiques, no nos vamos a prestar a eso. Esperemos que cambie el sistema judicial en la Argentina, para eso esta el Senado: para ponerle remedio a esa situación”.

HM/DCQ