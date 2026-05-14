Adorni sigue firme en su cargo: inaugura obras y piensa en reabrir las conferencias de prensa

A pesar de las novedades en materia judicial, que siguen comprometiendo a Manuel Adorni, a su esposa y su hermano, su agenda de gestión sigue activa y el apoyo de los hermanos Milei, también.

El nivel de confianza por parte del presidente y la secretaria General de la Presidencia es tal que creen que no debería haber noticia que amerite pensar en su salida. Incluso desde sectores que no apoyan la moción dicen que “lo pueden llegar a sostener por siempre”.

En ese sentido, Adorni sigue con su agenda de apariciones públicas, incluso a veces como el principal representante de la gestión libertaria. Este jueves viajó a Mendoza para participar de la inauguración del Parque Solar “El Quemado”, el primer proyecto encuadrado en el RIGI. Al acto lo iba a encabezar Luis Caputo, pero no pudo participar de la visita, por lo que cedió su lugar al jefe de Gabinete.

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El acto contó con un alto componente simbólico para el Gobierno, ya que la inversión realizada por YPF Luz fue superior a los USD 220 millones y tiene capacidad de llevar energía a 233.000 hogares, según estiman en la compañía. El jefe de Gabinete dio un discurso resaltando las virtudes del modelo económico de la administración de Milei, donde destacó que el proyecto de “El Quemado” es la prueba de que la gestión va “por el camino correcto” y recordando que fue él mismo quien anunció la llegada del RIGI.

La presencia de Adorni fue una señal. No solo tuvo por objetivo demostrar que el Gobierno no está paralizado y que la gestión sigue en pie, sino que también establece un respaldo a los acuerdos federales que La Libertad Avanza negocia en vistas de las elecciones 2027.

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Aunque todavía muestra dificultades para recuperar plenamente su dinámica como vocero presidencial en la Casa Rosada, Manuel Adorni intenta volver a ejercer ese rol en ámbitos más controlados, especialmente en actividades vinculadas a la gestión.

En ese contexto, el jefe de Gabinete no descarta encabezar una conferencia de prensa este viernes. De hecho, desde la Vocería aseguraban que durante esta semana se planificaba una ronda de intercambio con periodistas acreditados para recomponer el vínculo y dejar atrás el episodio de la fallida conferencia del viernes pasado.

Aquel encuentro, que compartió junto a los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, estuvo marcado por el intento —sin éxito— de limitar los temas sobre los que podían consultar los periodistas presentes.

Estrategias de cara a las elecciones

La estrategia de Karina Milei, en coordinación con los hermanos Menem y el vocero presidencial Manuel Adorni, busca afianzar acuerdos con sectores del radicalismo mendocino. En ese marco, el armado libertario está dispuesto a aceptar el pedido del gobernador Alfredo Cornejo de realizar elecciones PASO en la provincia.

Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza emerge un dilema político: respaldar la candidatura del exministro y senador Luis Petri —la opción impulsada por Javier Milei— o promover a otro dirigente libertario con menor nivel de conocimiento e imagen pública. En este último escenario, un eventual candidato cercano al actual gobernador tendría mayores posibilidades de imponerse en una futura disputa electoral.

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Mientras tanto, desde algunos sectores del Gobierno afirman que confían en que la situación mejorará.

“Creemos que el ritmo va a frenar poco a poco hasta por una cuestión lógica de que muchas novedades más no va a haber. No sabemos qué va a pasar con lo de Marijuan”, señalaron desde el Gobierno a Infobae. En la Casa Rosada consideran que las declaraciones más explosivas ya se produjeron, como las de la escribana Adriana Nechevenko y el contratista Matías Tabar.

En la cúpula oficialista, además, comenzó a consolidarse la idea de que se instaló una nueva normalidad dentro de la dinámica del Gobierno. “No pensé que fuera a resistir tanto, pero lo hizo. A esta altura no veo posibilidad alguna de que se vaya”, admitió al mismo medio un integrante de la mesa política oficialista.

RG/ML