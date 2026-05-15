Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de abril

Tras conocerse el dato de inflación correspondiente a abril de 2026, por parte del INDEC, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 2,58% a partir del próximo mes. Además, a este aumento se le tiene que sumar el pago del Sueldo Anual Complementario, más conocido como medio aguinaldo, que refuerza los ingresos de los adultos mayores.

Jubilados que siguen trabajando: “La jubilación termina siendo más un complemento para llegar a fin de mes”

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad por el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De no mediar cambios, los beneficiarios seguirán cobrando $70.000 como bono adicional. Los nuevos montos son:

- Jubilación mínima: $473.318 ($403.318 + bono de $70.000)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $392.717,30 ($322.717,30 + Bono de $70.000)

- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $352.337,67 ($282.377,67 + bono de $70.000)

- Pensión Madre de 7 hijos: $473.474,67 ($403.474,67 + bono de $70.000)

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026 en las jubilaciones de Anses

El pago del medio aguinaldo se calcula sobre el haber mensual actualizado tras la aplicación del último reajuste. El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre, aplicado en este caso al jubilado o pensionado. El pago se acredita junto con el haber mensual, según el calendario oficial ya definido.

Las fechas de cobro se organizan de la siguiente manera:

Haberes mínimos, PNC y PUAM: desde el 8 de junio de 2026, según terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima: entre el 23 y el 29 de junio de 2026, también por terminación de DNI.

El aguinaldo se deposita automáticamente en la misma fecha del haber mensual, sin trámites adicionales.

También se incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), por invalidez, vejez y madres de siete hijos, quienes cobrarán el beneficio de manera automática dentro del mismo esquema operativo.

De este modo, los titulares de un haber mínimo percibirán en junio un ingreso bruto de $674.977 sumando el haber mensual y el aguinaldo, mientras que el monto neto, tras el descuento para el PAMI, será de $656.828.

En el caso de quienes cobran el haber máximo del sistema, la suma del haber y el aguinaldo representa un ingreso bruto de $4.070.922 y uno neto de $3.844.816. El cálculo del aguinaldo toma como base el monto actualizado de la prestación, por lo que el impacto del reajuste de junio se refleja automáticamente en el adicional de mitad de año.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Según informó ANSES, lo recibirán:

- Jubilados que cobran el haber mínimo

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para cobrar el monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($393.250,17).

En el caso de que se perciba un monto superior, se pagará un compensatorio para alcanzar los $463.250,17. Es decir que si beneficiario cobrara $400.000, el bono ascendería a $63.250,17.

FN