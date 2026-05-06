Christian D'Alessandro: “Las jubilaciones fueron un 43% menos que el año pasado”

La situación de los jubilados en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. En diálogo con Canal E, Christian D'Alessandro describió un escenario marcado por la falta de cobertura, la caída en el acceso a beneficios y el deterioro de las prestaciones. “La población adulta mayor está desamparada, sin atención y con muchos problemas”, afirmó, al tiempo que remarcó la creciente preocupación dentro del sistema de salud.

El especialista explicó que incluso se intentó avanzar con una declaración de emergencia para garantizar prestaciones médicas, pero no prosperó en el Senado. “Han presentado la declaración de emergencia con un año para que la obra social de los jubilados brinde prestaciones y no permiten tratarlo”, señaló, evidenciando la falta de respuestas institucionales.

Menos jubilaciones y más exclusión

Uno de los datos más alarmantes es la caída en la cantidad de nuevas jubilaciones. Según detalló D'Alessandro, el problema no radica en menos personas en edad de retiro, sino en las dificultades para cumplir con los requisitos. “Al caer la moratoria, hace que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no tengan los 30 años de aportes”, explicó.

Esta situación deriva en una fuerte baja en las altas jubilatorias: “Las jubilaciones fueron un 43% menos que el año pasado en el mismo trimestre”, indicó. Para el abogado, esto implica un cambio estructural en el sistema previsional, donde cada vez más personas quedan afuera del régimen contributivo.

Además, cuestionó el crecimiento de alternativas como la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que implica ingresos más bajos. “Es lo peor que nos puede pasar como ciudadanos, no tener una jubilación y estar condenado al 80% de una mínima”, sostuvo.

Costos elevados y acceso limitado

Frente a este panorama, D'Alessandro llamó la atención sobre las opciones disponibles para quienes aún pueden regularizar aportes. Aunque existen planes de pago, los costos resultan elevados. “Cada mes de aporte equivale a 37.200 pesos y va aumentando con la inflación”, detalló.

El impacto económico es significativo: completar años faltantes puede implicar cifras millonarias. “Estamos hablando de casi 4 millones y medio de pesos por 10 años de aportes”, precisó, lo que limita seriamente la posibilidad de acceso para gran parte de la población.

En paralelo, los aumentos en los haberes tampoco logran compensar la pérdida de poder adquisitivo. “El próximo aumento es del 3,4%, correspondiente a la inflación de hace dos meses”, explicó, dejando en evidencia el desfasaje entre ingresos y costo de vida.

En este contexto, el especialista concluyó que el sistema previsional enfrenta un deterioro profundo, con menos jubilaciones, mayores barreras de acceso y una creciente vulnerabilidad entre los adultos mayores.