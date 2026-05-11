Las jubilaciones docentes aumentarán hasta 9,86% en junio, pero seguirán por debajo de la inflación

Las jubilaciones y pensiones de los docentes tendrán nuevos aumentos en junio, aunque los volverán a quedar por detrás de la inflación acumulada en lo que va del año.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, los jubilados del régimen de docentes no universitarios recibirán una suba de 9,86%, mientras que quienes pertenecen al sistema de docentes universitarios nacionales tendrán un ajuste de 6,85%.

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Ambos esquemas previsionales funcionan con reglas diferentes al sistema general de la Anses. En lugar de actualizarse todos los meses según la inflación, sus haberes se modifican de manera trimestral, en marzo, junio, septiembre y diciembre, tomando como referencia indicadores salariales específicos del sector docente.

Cómo quedan los aumentos para docentes no universitarios

En el caso de los jubilados alcanzados por el régimen especial de docentes no universitarios, el cálculo de movilidad se basa en la evolución del índice Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente).

Con el incremento de junio y el ajuste aplicado en marzo, este grupo acumulará en 2026 una mejora nominal de 15,7%. Sin embargo, ese porcentaje quedará por debajo de la inflación estimada para el primer semestre del año.

De acuerdo con datos oficiales y proyecciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 9,4% en el primer trimestre y podría alcanzar cerca de 17,7% hacia fines de junio. Para agosto, la inflación acumulada rondaría el 23%, mientras los haberes seguirán congelados hasta el próximo reajuste trimestral.

Actualmente, el régimen alcanza a más de 203 mil prestaciones y el haber promedio ronda los $2,17 millones.

Los jubilados universitarios también pierden poder adquisitivo

La situación de los jubilados universitarios aparece incluso más complicada frente a la inflación.

En este régimen, el aumento acumulado durante el primer semestre llegará a 11,4%, varios puntos por debajo de la evolución proyectada de los precios. El cálculo de actualización se realiza según el índice Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

¿Cómo quedaron las jubilaciones en el mes de mayo?

El sistema comprende alrededor de 13.500 jubilados y pensionados, con haberes promedio cercanos a los $2,42 millones.

Además, este sector ya había sufrido una pérdida de poder adquisitivo durante 2025. El año pasado, las jubilaciones universitarias aumentaron un 22%, mientras la inflación anual fue de 31,5%, lo que implicó una caída real de los ingresos.

Luz y Fuerza también tendrá ajustes trimestrales

Otro de los regímenes especiales que tendrá actualización en junio es el de Luz y Fuerza. En este caso, el incremento será de 7,86%, llevando el aumento acumulado del año al 13,3%.

El sistema incluye a casi 31.300 beneficiarios y mantiene un mecanismo de movilidad vinculado a los salarios de la actividad.

Qué pasa con las jubilaciones de la Anses

A diferencia de los regímenes especiales docentes y de Luz y Fuerza, las jubilaciones del sistema general de la Anses se actualizan todos los meses según la inflación, tras los cambios introducidos por el decreto 274 en marzo de 2024.

En mayo, los haberes del régimen general tuvieron un aumento de 3,38%, correspondiente a la inflación de marzo informada por el Indec.

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Actualmente, la jubilación mínima es de $393.174, mientras que el haber máximo supera los $2,64 millones. Con el bono extraordinario congelado en $70.000 desde marzo de 2024, el ingreso mínimo garantizado alcanza los $463.174 brutos.

Crece la preocupación por la pérdida frente a la inflación

Aunque los regímenes especiales docentes suelen ofrecer haberes promedio superiores a los del sistema general, la actualización trimestral genera demoras frente al avance de la inflación, especialmente en períodos de aceleración de precios.

Por ese motivo, tanto docentes universitarios como no universitarios volverán a registrar en 2026 una pérdida de poder adquisitivo, pese a los nuevos incrementos previstos para junio.

LB