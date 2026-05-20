Christian D’Alessandro: “El aguinaldo hoy es para pagar deudas atrasadas”

Con la inflación de abril como referencia para la actualización previsional, los jubilados recibirán en junio un incremento cercano al 2,58%, porcentaje que impactará en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. Según explicó el abogado previsional, en diálogo con Canal E, Christian D’Alessandro, la jubilación mínima rondará los $403.400, cifra a la que se sumará el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

En ese sentido, el abogado previsional remarcó que “el conjunto, el total, sueldo mínimo más el bono y el medio aguinaldo, va a estar en el orden de los 675.000 pesos”, aunque aclaró que el refuerzo extraordinario continúa “totalmente licuado” frente al aumento sostenido del costo de vida.

El impacto de la inflación y las deudas

D’Alessandro sostuvo que la desaceleración inflacionaria no logra traducirse en una mejora real para los jubilados porque los servicios y gastos esenciales continúan subiendo por encima de los haberes. “¿Cuánto aumenta por encima la canasta básica, que no solo incluye alimentos, sino también los pagos de primera necesidad, como son los servicios?”, cuestionó.

Además, apuntó contra la situación del PAMI y denunció dificultades en la atención a los adultos mayores. “PAMI hoy también es una caldera de maltrato y destrato hacia el adulto mayor por las no prestaciones que está dando”, afirmó.

Para el especialista, el aguinaldo dejó de representar un alivio o una posibilidad de consumo extra. “Lo que era el aguinaldo para algún gustito, hoy el aguinaldo es para pagar deudas atrasadas”, señaló. Y agregó que incluso las jubilaciones más altas ya no alcanzan para sostener gastos corrientes: “Antes era un viajecito, hoy es para pagar la deuda de la luz, el gas y los impuestos atrasados”.

El abogado describió el escenario económico de los jubilados como un problema estructural. Según explicó, las deudas de servicios se transformaron en costos permanentes imposibles de evitar y el medio aguinaldo apenas funciona como un alivio transitorio.

Ganancias y el reclamo judicial de los jubilados

Durante la entrevista, D’Alessandro también se refirió a la decisión de ARCA de no continuar apelando ciertos fallos vinculados al impuesto a las Ganancias sobre jubilaciones. El especialista recordó que la Corte Suprema ya fijó una postura favorable a los jubilados al considerar que existe una situación de vulnerabilidad especial en las personas mayores.

“Aplicarle ganancias a un jubilado sería una doble imposición”, explicó, al sostener que durante la vida laboral activa ya se realizaron descuentos sobre esos ingresos.

Asimismo, remarcó que, pese a los antecedentes judiciales, el descuento continúa vigente y obliga a los jubilados a iniciar reclamos individuales. “El jubilado tiene que seguir reclamando en la Justicia”, aseguró.

D’Alessandro indicó que todavía existe incertidumbre respecto de cómo actuará ARCA en futuras apelaciones, aunque destacó que la jurisprudencia de la Corte Suprema continúa siendo favorable para quienes buscan dejar de pagar el tributo.