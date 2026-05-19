La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 19 de mayo con el calendario de pagos de las distintas prestaciones correspondientes al quinto mes del año. El esquema detalla los grupos que perciben sus haberes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de abril

Jubilaciones y asignaciones con DNI terminado en 6

Hoy prosigue el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago (jubilaciones mínimas). Según la diagramación de la entidad, los titulares con documentos terminados en 6 cobran este martes 19 de mayo.

En lo que respecta a las Asignaciones Universales y Familiares (AUH, AUE y SUAF), los beneficiarios perciben sus fondos siguiendo el orden correlativo fijado por la administración previsional. Las liquidaciones vigentes para la jornada son:

Cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados del Anses

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 6.

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 6.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 6.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

Por otra parte, se efectivizan los pagos de las prestaciones destinadas a la protección de las trabajadoras y de las personas gestantes durante el período previo y posterior al nacimiento. Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el cobro se unifica según el siguiente grupo:

- DNI terminados en 8 y 9: cobran hoy, martes 19 de mayo.

El Gobierno asigna fondos para retiros voluntarios en ANSES y juicios previsionales

Las Asignaciones de Pago Único (APU), vinculadas con Matrimonio, Nacimiento y Adopción, mantienen vigente su período de cobro legal para todas las terminaciones de documento, extendiéndose el plazo límite de la actual tanda de liquidación general hasta el próximo 10 de junio.

GZ/ff