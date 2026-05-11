El Gobierno Nacional oficializó este lunes 11 de mayo una modificación estructural en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, se dispuso el redireccionamiento de fondos para áreas críticas, destacándose la financiación del sistema de retiros en la ANSES y un incremento para el cumplimiento de fallos judiciales.

La medida lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Según el texto oficial, los cambios se realizan en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo para modificar la ejecución presupuestaria vigente.

Desconcierto en el círculo rojo: el "súper RIGI" de Milei agita dudas frente a una economía real estancada

Retiros voluntarios en ANSES: los detalles del plan

Uno de los puntos centrales de la normativa es la incorporación de partidas específicas para el "Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR)" destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Este programa, que busca reducir la planta estatal, fue puesto en marcha originalmente en marzo pasado mediante la Resolución 68/2026.

El esquema de desvinculación está dirigido a empleados con al menos dos años de antigüedad. Entre las condiciones económicas fijadas para quienes opten por este beneficio se encuentran:

Indemnización: Equivalente al 90% de un sueldo por cada año de servicio. Tope máximo: El monto no podrá superar los 24 haberes brutos. Forma de pago: Se abonará en una sola cuota si el monto es inferior a $80 millones; de lo contrario, se liquidará en dos pagos mensuales. Aprobación: La aceptación del retiro queda supeditada a la evaluación final del organismo.

ANSES: cómo consultar el detalle de cobros y descuentos de las asignaciones paso a paso

Refuerzo para juicios y reordenamiento de gastos

Por otro lado, la decisión administrativa dispone un incremento significativo en las partidas destinadas a la seguridad social. En concreto, se aumentó en $500.000 millones el límite para atender obligaciones previsionales, elevando el total a $712.288 millones. Estos fondos están reservados exclusivamente para cubrir "sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa".

Para financiar estos movimientos, el Ejecutivo aplicó una reducción en los créditos presupuestarios de diversas jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. Bajo la premisa de "reordenar los recursos", el Ministerio de Economía busca compensar los gastos extraordinarios con recortes en otras áreas del Estado.

La norma también introdujo modificaciones en el presupuesto del Consejo de la Magistratura, con el objetivo declarado de "posibilitar su normal funcionamiento" durante el resto del ejercicio fiscal.

MEG/ff