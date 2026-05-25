Máximo Kirchner puso en duda el "coraje" de Macri y lo retó a medir fuerzas en las urnas en 2027

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, lanzó duras acusaciones contra el expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de ejercer una supuesta “extorsión” política sobre el actual mandatario Javier Milei. Aprovechando la creciente tensión entre el oficialismo libertario y el PRO, elevó el tono del enfrentamiento y desafió al fundador del partido amarillo a competir nuevamente por la presidencia en las elecciones de 2027.

Según un documento publicado en su cuenta de Instagram bajo el título "Todos los días son de la Patria", Kirchner apuntó directamente contra la estrategia del exjefe de Estado, quien en el último tiempo comenzó a tomar distancia pública de la gestión de La Libertad Avanza y baraja la posibilidad de presentar listas propias en los próximos armados electorales.

Aquella tensión política escaló tras un fuerte cruce que involucró al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había advertido que una eventual candidatura presidencial de Macri podría resultar “funcional al kirchnerismo”, una definición que volvió a exponer las fricciones entre sectores del oficialismo libertario y el PRO en medio de las negociaciones políticas y electorales rumbo a 2027.

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Frente a esa declaración, el fundador del partido amarillo respondió con dureza: “Hay que preguntarle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”. La referencia directa a la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, fue interpretada como una provocación política y una admisión implícita de que durante la gestión de Cambiemos existió influencia sobre sectores del Poder Judicial.

En este sentido, “Hace unos días Mauricio Macri decía ‘pregúntenle a Cristina cómo le fue conmigo’, dejando en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada”, lanzó Máximo Kirchner en un duro descargo publicado en redes sociales. Allí, buscó trasladar el enfrentamiento al terreno electoral y desafió directamente el peso político del fundador del PRO: “Vamos a preguntarle a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted, Macri. Ya tuvo la primera respuesta en 2019 y, si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en 2027”.

Su mensaje concluyó con una fuerte advertencia vinculada al actual escenario político y judicial: “Tenerla presa a ella y extorsionar al actual presidente no te va a servir, Macri”, cerró Kirchner.

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