Con Capitanich fuera de la carrera, el PJ chaqueño empezó a discutir liderazgos para 2027

El senador nacional Jorge Capitanich volvió a mover piezas dentro del PJ chaqueño. Este fin de semana encabezó una reunión con referentes del Partido Justicialista en Presidencia de la Plaza, en un encuentro donde comenzó a tomar forma uno de los debates que atraviesan al peronismo: quién conducirá la propuesta electoral opositora rumbo a 2027.

Según reconstruyeron distintos dirigentes que participaron del cónclave, el exgobernador reiteró una definición que ya había deslizado públicamente: no será candidato a gobernador en las próximas elecciones provinciales.

La reunión se desarrolló bajo estricta reserva, aunque el contenido político rápidamente empezó a trascender dentro del PJ. El eje principal giró alrededor de la necesidad de ordenar la discusión interna antes de que la competencia entre sectores derive en un escenario de desgaste anticipado.

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Los nombres que empiezan a sonar dentro del PJ

Del encuentro participaron dirigentes que hoy aparecen dentro del radar del peronismo chaqueño como posibles figuras para disputar la conducción provincial. Entre ellos estuvieron los intendentes Diego Bernachea, Javier Martínez y Juan García, además de los diputados provinciales Magda Ayala y Santiago Pérez Pons.

También participó el exfuncionario Antonio Morante, uno de los dirigentes que viene impulsando actividades partidarias y reorganización territorial dentro del justicialismo provincial.

El encuentro dejó en evidencia que el PJ empezó a discutir cómo administrar el proceso de recambio después de casi dos décadas de fuerte centralidad política de Capitanich dentro del espacio.

El mensaje de Capitanich: evitar una interna “destructiva”

De acuerdo con fuentes partidarias, el exgobernador insistió en la necesidad de sostener reglas de convivencia política y evitar enfrentamientos internos que terminen debilitando al peronismo frente al oficialismo de Leandro Zdero.

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La preocupación dentro del espacio pasa por evitar una disputa desordenada en un escenario donde todavía no aparece una figura con liderazgo consolidado para sintetizar al conjunto del PJ chaqueño.

En ese contexto, Capitanich planteó la necesidad de avanzar hacia una transición política “sin agravios” y con capacidad de preservar la unidad partidaria.

PASO, programa común y reconstrucción territorial

Otro de los temas que atravesó la reunión fue el mecanismo para definir futuras candidaturas.

Según dirigentes que participaron del encuentro, hubo coincidencias en respaldar las PASO como herramienta para ordenar la competencia interna y evitar definiciones cerradas por acuerdos de cúpula.

Además, comenzaron a discutirse lineamientos para construir un programa político común que permita al peronismo llegar competitivo a las próximas elecciones provinciales.

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Dentro del PJ consideran que el desafío no pasa solamente por resolver nombres, sino también por reconstruir una propuesta política con volumen territorial y capacidad de contener a los distintos sectores internos.

Actos partidarios y señales hacia el interior del peronismo

La actividad política continuó durante el fin de semana con actos en Presidencia de la Plaza y Colonia Elisa, donde asumieron nuevas autoridades de juntas locales del Partido Justicialista.

Las actividades forman parte del esquema de reorganización territorial que impulsa el peronismo en distintas localidades chaqueñas y que ahora empieza a combinarse con la discusión por la renovación de liderazgos dentro del espacio opositor.