Búsqueda de Axel González en Chaco: siete detenidos, drones, rastrillajes y giro en la causa

La causa por la desaparición de Axel González atraviesa horas decisivas. A más de una semana de la última vez que fue visto, la investigación judicial acumuló siete personas detenidas, múltiples allanamientos y un despliegue policial de gran magnitud en distintos sectores de Fontana y zonas aledañas.

Con el avance de las medidas ordenadas por la fiscalía, el expediente comenzó a enfocarse sobre personas del entorno íntimo del joven de 21 años, mientras continúan abiertas otras líneas de investigación vinculadas a lo ocurrido durante las primeras horas posteriores a su desaparición.

Según denunció su familia, Axel salió el 17 de mayo desde el barrio Takay rumbo a la vivienda de su exnovia y nunca regresó.

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De la pista policial a las nuevas hipótesis

En los primeros días de búsqueda, la atención estuvo puesta sobre efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana, luego de que allegados al joven sostuvieran que Axel habría sido perseguido por un patrullero.

Esa situación derivó en la intervención de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, que dispuso el secuestro preventivo de teléfonos celulares pertenecientes a policías que cumplían funciones ese día. Sin embargo, el desarrollo de la investigación fue modificando el eje principal de las sospechas.

El viernes por la noche, agentes de Investigaciones Complejas realizaron procedimientos simultáneos en viviendas de Fontana y Puerto Tirol vinculadas a familiares y allegados de la expareja del joven.

Allanamientos y teléfonos bajo pericia

Como resultado de esos operativos fueron detenidos la exnovia de Axel, su exsuegro, un excuñado y otro hombre investigado por presuntamente haber intentado desviar la causa mediante perfiles falsos en redes sociales.

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Además, los investigadores secuestraron diez teléfonos celulares, prendas de vestir y distintos elementos considerados relevantes para el expediente.

Actualmente, especialistas del área de Cibercrimen trabajan sobre los dispositivos para intentar reconstruir conversaciones, movimientos y ubicaciones previas a la desaparición.

Un fin de semana con operativos masivos

Durante todo el fin de semana se intensificaron los rastrillajes en distintos puntos de Fontana. Uno de los sectores donde se concentraron las tareas fue una boca de tormenta cercana a una laguna, luego de que efectivos detectaran un “olor nauseabundo” en el lugar, según indicaron fuentes ligadas al operativo. La situación motivó nuevas inspecciones y la ampliación del área de búsqueda.

Hasta el momento, no hubo hallazgos positivos relacionados con el joven. Paralelamente, familiares encontraron en una zona de monte un fragmento de tela con cierre similar al de una campera que Axel llevaba puesta el día de su desaparición. Días antes también había aparecido una ojota presuntamente perteneciente al joven.

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Todos esos elementos fueron secuestrados para ser sometidos a pericias.

Búsqueda por agua, tierra y aire

El domingo se desarrolló uno de los procedimientos más importantes desde el inicio de la causa. El operativo comenzó por la mañana en inmediaciones de calle Paraíso y avenida 1° de Mayo, en Fontana, bajo coordinación del director general de Investigaciones, Nelson Marcelo Alvarenga.

Participaron efectivos de Bomberos, Canes, Policía Rural y Ambiental, Búsqueda de Personas, Inteligencia Criminal, Policía Caminera y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Además, se realizaron recorridos fluviales desde Barranqueras hasta el Puente de los Inmigrantes y entre Fontana y Puerto Tirol mediante embarcaciones equipadas con drones para inspeccionar costas y sectores de difícil acceso. Las tareas finalizaron durante la tarde del domingo sin resultados positivos.

Más detenidos y una declaración esperada

La causa volvió a registrar movimientos el sábado, cuando efectivos de Delitos Contra las Personas detuvieron a otros tres hombres de 36, 32 y 29 años en barrios cercanos a la zona donde Axel fue visto por última vez.

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Las aprehensiones se concretaron en los barrios Anunciación, Puerto Vicentini y Takay, por disposición del fiscal penal especial en Derechos Humanos, Luciano Santos. Además, la fiscalía ordenó la conducción de otro hombre y citó a declarar este martes a un conocido identificado como “Chelo”, cuyo testimonio es considerado relevante para la investigación.

La incertidumbre de la familia

La búsqueda tuvo uno de sus momentos más angustiantes el miércoles pasado, cuando apareció un cuerpo en el Río Negro y familiares de Axel se trasladaron hasta el lugar ante la posibilidad de que se tratara del joven desaparecido.

Horas después se confirmó que correspondía a otra persona. Mientras continúan las pericias y los rastrillajes, la investigación sigue abierta bajo intervención conjunta de la fiscalía ordinaria y la Fiscalía Especial en Derechos Humanos. Hasta este lunes, Axel González continúa desaparecido.