Autovía 12: el gobernador de Corrientes anunció un principio de acuerdo con Nación para reactivar las obras

En medio de una creciente ola de versiones sobre el retiro definitivo de la empresa contratista debido a la parálisis financiera del sector, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, intentó llevar alivio al desarrollo vial metropolitano al anunciar un principio de entendimiento con la Casa Rosada por la obra en la Autovía de la Ruta Nacional 12.

Buzzi sobre la baja de retenciones: "Es todo falopa, todo verso"

El mandatario provincial confirmó que esta semana se oficializarán definiciones clave para destrabar y retomar los trabajos, los cuales se encuentran completamente paralizados desde el pasado mes de marzo.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo correntino se dieron este lunes durante las celebraciones oficiales por el aniversario de la Revolución de Mayo. "En la autovía de la Ruta 12 venimos trabajando junto al ministro del Interior, Diego Santilli; creo que esta semana va a haber novedades. En principio, habría un plan que permitiría darle previsibilidad a la empresa, que era lo que pedía, y obviamente la cancelación del 50% de la deuda devengada", precisó Valdés, marcando el primer avance concreto para destrabar el nudo presupuestario de la obra pública nacional.

El laberinto de la obra pública y el reclamo federal

Al ser consultado sobre el presunto paso al costado de la firma constructora ante la falta de flujo de fondos, el gobernador se mostró cauto pero expectante respecto al sostenimiento del contrato vigente. "En principio, hasta donde yo sabía, la continuidad era con la misma empresa. No tengo certezas absolutas porque, obviamente, al tratarse de una obra pública de jurisdicción nacional, la provincia no cuenta con el acceso total a los expedientes de contratación. Lo que sí hacemos de forma permanente es gestionar y reclamar por los pagos y la previsibilidad técnica", argumentó.

En ese mismo sentido, Valdés aprovechó la fecha patria para lanzar un fuerte mensaje político con tono de reclamo federal hacia la administración central: "Tenemos que diagramar una Argentina mucho más federal, con recursos sustancialmente más equitativos que permitan a las provincias desarrollarse y crecer por cuenta propia. No podemos seguir con la necesidad estructural de tener que ir a Buenos Aires a golpear una puerta para poder ejecutar mejoras en las tierras del interior que tanto aportan, día a día, al tesoro de la Nación".

Preocupación por el hachazo de $63.000 millones en Salud

La agenda de diálogo con el Gobierno de Javier Milei también estuvo cruzada por el impacto social del ajuste en las provincias. El Ejecutivo provincial analizó con alarma la reciente oficialización de un recorte presupuestario de más de $63.021 millones en el Ministerio de Salud de la Nación, una poda que afecta de forma directa programas de provisión de medicamentos oncológicos, el fortalecimiento de efectores periféricos y campañas de prevención de enfermedades endémicas como el dengue.

"Siempre preocupa de manera extrema cuando la Nación se retira de programas sanitarios esenciales de los que se venía haciendo cargo históricamente. Nosotros quedamos en el medio de esa situación porque los pacientes son correntinos y tenemos que continuar dándole cobertura médica garantizada", fustigó el mandatario.

Alerta sanitaria: Lanari advirtió que el recorte de Milei afectará los medicamentos oncológicos y de alto costo

En esa línea, remarcó la presión que sufre la estructura propia del Taragüí: "Hoy el sistema de salud pública de Corrientes contiene y absorbe la demanda de casi el 90% de los pacientes de todo el territorio".

Finalmente, respecto a la ingeniería financiera interna y la recaudación, Valdés se mostró optimista sobre el cierre del mes de mayo de cara a la pauta salarial.

Anticipó que esperará los balances técnicos de los últimos días para consolidar los números generales, lo que le permitirá a la administración provincial realizar anuncios formales de recomposición salarial para el empleo público y el lanzamiento de un nuevo paquete de infraestructura con fondos del tesoro provincial.