Golpe al narcomenudeo: Prefectura desbarató un búnker de drogas en Corrientes

En un procedimiento certero contra las redes de comercialización minorista de estupefacientes que operan en los centros turísticos de Corrientes, la Prefectura Naval Argentina (PNA) desarticuló un activo punto de venta de drogas en la localidad de Paso de la Patria. El allanamiento, que cortó una vía de distribución en la villa turística, culminó con la detención de un joven y el secuestro de un millonario cargamento de sustancias ilícitas listas para el menudeo.

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La irrupción táctica fue el resultado de semanas de tareas de inteligencia criminal coordinadas de forma directa con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 8 de Corrientes, cuyos pesquisas venían siguiendo la pista de movimientos sospechosos y transacciones rápidas en un domicilio particular de la villa balnearia.

El "Plan Paraná" y el olfato clave de "Atos"

El operativo se ejecutó bajo los lineamientos estratégicos del denominado “Plan Paraná”, un programa de seguridad federal enfocado en blindar la frontera fluvial y los accesos ribereños contra el crimen organizado.

Durante el registro edilicio, el personal de la fuerza contó con el apoyo logístico fundamental del binomio cinotécnico integrado por el perro "Atos", un can especialmente adiestrado para la detección de narcóticos.

Al ingresar a las habitaciones del búnker, el animal marcó con precisión los escondites donde el sospechoso ocultaba el cargamento, impidiendo que la droga fuera descartada por los desagües o los patios linderos.

En total, las divisiones operativas de Prefectura lograron incautar:

Más de 200 gramos de cocaína de máxima pureza (fraccionada para distribución).

Más de 140 gramos de marihuana en cogollos y envoltorios.

Una balanza de precisión y diversos elementos de corte y termosellado.

Una motocicleta de mediana cilindrada utilizada para la modalidad de delivery.

Cinco teléfonos celulares y fajos de dinero en efectivo en distintas monedas extranjeras y de curso legal.

Lo apuñalaron en medio de una pelea con sus ex cuñados y murió antes de llegar al hospital

Detención y aforo millonario

Desde la cúpula de la Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay confirmaron que los peritos valuaron el aforo total de los elementos incautados y la sustancia estupefaciente en una cifra que supera los diez millones y medio de pesos.

Asimismo, los uniformados procedieron a la detención comunicada del principal investigado, un joven de 19 años de edad, quien fue sorprendido dentro de la finca custodiando el material.