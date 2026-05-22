Lo apuñalaron en medio de una pelea con sus ex cuñados y murió antes de llegar al hospital

Cristian Luis Saucedo, de 35 años, murió durante la madrugada de este viernes tras recibir una puñalada en medio de una violenta pelea ocurrida sobre avenida Combate Vuelta de Obligado y calle French, en la ciudad de Resistencia. La Justicia investiga el caso como un presunto “homicidio en riña” y mantiene la búsqueda de dos hermanos señalados como los principales sospechosos.

El hombre fue trasladado cerca de la 1:30 al Hospital Julio C. Perrando por su hermana de 24 años. Sin embargo, al ser examinado por médicos de guardia, se constató que ya no presentaba signos vitales.

La doctora Esquivel confirmó el fallecimiento y posteriormente intervino el médico policial de turno, el subcomisario Luis Márquez. Más tarde, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) para la correspondiente autopsia.

Tras el fallo del STJ, Zdero dio marcha atrás y derogó el límite a postítulos docentes

Una pelea atravesada por conflictos previos

Según relataron fuentes policiales, Saucedo mantenía conflictos de larga data con los presuntos agresores, identificados como sus ex cuñados.

En paralelo al ingreso del hombre al hospital, efectivos de la División Patrulla Preventiva acudieron al lugar del hecho tras un alerta por desorden en la zona. Allí se entrevistaron con una mujer de 31 años, ex pareja de la víctima y hermana de los sospechosos.

La mujer declaró que momentos antes había mantenido una discusión con Saucedo y que posteriormente intervinieron sus hermanos. En ese contexto se produjo una pelea que terminó con la puñalada mortal.

Antecedentes de violencia y botón antipánico

En diálogo con medios locales, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, reveló que existían antecedentes de violencia de género entre Saucedo y su ex pareja.

Chaco confirmó el pago de salarios estatales: los haberes comenzarán a acreditarse el 1 de junio

“Por eso ella tenía botón antipánico; había antecedentes previos de violencia de género entre el fallecido y la hermana de los prófugos”, explicó el funcionario policial.

Además, indicó que el hombre contaba con una orden de restricción y que presuntamente habría intentado incumplirla durante la noche del hecho.

Secuestraron palos y planchuelas de hierro

La investigación quedó a cargo de la fiscal Julieta Arolfo, quien trabaja junto al Gabinete Científico del Poder Judicial para esclarecer las circunstancias del crimen.

Imputaron al empleado judicial acusado de enviar fotos de víctimas de femicidio para intimidar a su expareja

Durante las pericias realizadas en la escena, los investigadores secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos palos y planchuelas de hierro que habrían sido utilizados durante la pelea.

“Se ve que se agarraron con lo que tenían a mano”, describió Romero sobre la violencia del enfrentamiento.

Hasta el momento, los dos hermanos señalados como presuntos autores del ataque continúan prófugos y son intensamente buscados por distintas unidades policiales.