Zdero apoyó la baja de retenciones de Milei y habló de “más inversión y competitividad”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, salió este viernes a respaldar públicamente la decisión del presidente Javier Milei de reducir retenciones para distintos sectores del agro y la industria, y aseguró que las medidas representan un impulso para provincias productivas como Chaco.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial celebró el anuncio realizado por el jefe de Estado durante el acto por el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y sostuvo que la reducción de impuestos “es el camino” para recuperar competitividad y atraer inversiones.

“Celebramos la baja de retenciones. Este es el camino para recuperar la competitividad, confianza e inversión en todo el país”, expresó Zdero.

Además, el gobernador consideró que una menor carga tributaria sobre el sector productivo genera mejores condiciones para el crecimiento económico. “Menos presión fiscal significa mayor incentivo a producir”, agregó.

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Qué anunció Milei para el campo y la industria

El respaldo del mandatario chaqueño llegó luego de que Milei confirmara una reducción en las retenciones aplicadas al trigo y la cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026. El Presidente también adelantó un esquema de baja gradual para las retenciones a la soja desde enero de 2027, condicionado a la evolución de la recaudación y al rumbo fiscal de su gestión.

Según explicó, las alícuotas podrían reducirse progresivamente hasta 2028 si continúa al frente del Gobierno nacional.

Durante su discurso, Milei volvió a insistir con su postura contra la presión impositiva y ratificó su política de reducción del gasto estatal. “Los impuestos son un robo”, afirmó el mandatario, al tiempo que sostuvo que uno de los objetivos centrales de su administración es “achicar el Estado para bajar impuestos”.

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El impacto esperado en provincias productivas como Chaco

El pronunciamiento de Zdero se da en medio de los reclamos del sector agropecuario chaqueño, que desde hace meses viene advirtiendo sobre el impacto del aumento de costos, la suba de insumos y las dificultades climáticas que afectan distintas zonas productivas de la provincia.

Desde la Casa Rosada sostienen que la campaña agrícola 2025/2026 podría superar las 160 millones de toneladas, mientras que entidades rurales vienen alertando sobre una posible caída en la superficie sembrada de trigo por el incremento de costos, especialmente en fertilizantes.

Además de las medidas para el agro, Milei anunció que entre julio de 2026 y junio de 2027 también se eliminarán retenciones para sectores industriales, entre ellos la industria automotriz, petroquímica y maquinaria.