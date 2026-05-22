Horror en Corrientes: se bajó de una Ford Ranger roja y ejecutó a un vecino de dos balazos

Un brutal homicidio perpetrado a plena luz del día conmocionó a los vecinos de la localidad correntina de Santa Lucía. En la tardenoche de este jueves, un hombre de 39 años fue asesinado de dos balazos por la espalda tras ser emboscado por un automovilista que le disparó a quemarropa sin mediar palabra. La Policía desplegó un cerrojo relámpago en las inmediaciones y logró detener al presunto autor material a las pocas cuadras del hecho.

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Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Lucas Gastón Guzmán, de 39 años, quien estaba domiciliado en la vecina localidad de Yatay Tí Calle. Por su parte, el sindicado como ejecutor del crimen es Gerónimo Sánchez, de 30 años, también residente de la misma comuna, quien ya permanece alojado en la comisaría local a disposición de las autoridades judiciales en turno.

Emboscada fatal frente a "La Granja"

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el sangriento episodio se registró alrededor de las 19:25 sobre la avenida Héroes de Malvinas (continuación de la calle San Martín), a metros del barrio 13 de Diciembre y justo frente al local comercial denominado “La Granja”.

Guzmán transitaba a pie por la zona cuando fue interceptado por una camioneta 4x4 Ford Ranger de color roja. Según los testigos presenciales, Sánchez descendió del asiento del conductor acompañado por un segundo hombre y, empuñando un revólver calibre 32, efectuó dos disparos certeros contra la humanidad de Guzmán, que le causaron la muerte de manera casi instantánea en la vía pública.

Tras la ráfaga de disparos, el tirador subió nuevamente a la camioneta e intentó darse a la fuga, pero el rápido aviso de los vecinos al sistema de emergencias permitió que las patrullas policiales de la jurisdicción interceptaran el vehículo y redujeran al sospechoso principal antes de que lograra abandonar el perímetro urbano de la localidad.

El trasfondo: una denuncia por abuso sexual

Las primeras líneas de investigación criminal coordinadas en el lugar descartaron de inmediato la hipótesis de un intento de robo y se centraron en una vieja disputa familiar que arrastraba años de hostilidad, amenazas cruzadas y denuncias judiciales en el departamento de Lavalle.

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Los investigadores policiales señalaron que el encono entre los Sánchez y los Guzmán se originó a partir de una denuncia penal por un presunto abuso sexual cometido en perjuicio de la hija del ahora detenido. El acusado en ese expediente judicial sería un familiar político de la víctima fatal.

En la escena de la ejecución trabajaron intensamente los peritos de la Unidad Regional II de Goya y el fiscal de instrucción en turno, José Caseré, quien supervisó el levantamiento de rastros y ordenó el secuestro del arma utilizada para los correspondientes peritajes balísticos.