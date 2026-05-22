Inauguraron ArteCo 2026: cómo sacar el código QR para entrar gratis al MACC

La capital provincial consolidó su rol como el faro cultural de la región con la apertura formal de una nueva edición de ArteCo 2026, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes. El evento, que este año celebra su octava edición, quedó inaugurado en las instalaciones del flamante Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), posicionándose como la plataforma de exhibición, mercado y pensamiento artístico más potente del Nordeste argentino.

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El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien estuvo acompañado por la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, además de una nutrida comitiva de coleccionistas, galeristas y referentes del sector. Durante su discurso, el mandatario destacó la continuidad de la política de Estado: "Llevar ocho años de feria y hacerlo en este lugar reivindica el valor a la inversión y a toda la mirada que ha tenido el Gobierno de la provincia de Corrientes para que los correntinos tengamos la posibilidad de ver este hermoso museo".

Código QR obligatorio y franjas horarias

Bajo la curaduría general del especialista Marcelo Dansey, la edición 2026 de la feria propone un debate profundo sobre la relación directa entre el arte, el museo y el mercado formal, cruzado por temáticas de identidad y memoria del Nordeste. Su mudanza definitiva al edificio del MACC le imprime una fuerte dimensión institucional y patrimonial al circuito.

Desde el comité organizador remarcaron un cambio logístico fundamental para esta edición. Si bien la entrada continúa siendo libre y gratuita, los asistentes deberán gestionar previamente un código QR de acceso a través de la plataforma web weepas.ar.

Esta medida tecnológica se implementó exclusivamente para controlar el aforo del museo, evitar aglomeraciones en las salas y optimizar la experiencia de circulación. Los ingresos estarán organizados en turnos por franjas horarias, con un cupo máximo de 1.000 personas por hora, en un esquema que iniciará diariamente a las 15:00 y culminará a las 21:00.

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Una programación expandida en el auditorio

La grilla de actividades del auditorio del MACC funcionará como el núcleo del debate intelectual de ArteCo 2026 durante todo el fin de semana largo: