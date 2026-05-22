Sin acuerdo con Nación: Corrientes va a la Justicia por las regalías de Yacyretá

El postergado equilibrio en las relaciones financieras entre la Casa Rosada y el Interior volvió a crujir. Tras su viaje relámpago a Buenos Aires y luego de mantener una audiencia clave con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció que la Provincia dará un drástico giro en su estrategia de reclamo federal: demandará judicialmente al Estado nacional por las deudas históricas y la liquidación de las regalías de Yacyretá y Salto Grande.

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El mandatario correntino fue categórico al diagnosticar el fracaso de las mesas técnicas de negociación que se venían desarrollando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. "En el tema de regalías (de Yacyretá y Salto Grande) no pudimos avanzar con el diálogo que nosotros esperábamos, por eso vamos a abandonar los plazos administrativos y vamos a continuar por la vía judicial", disparó Valdés al pisar suelo correntino.

Posturas irreconciliables por la energía

El jefe del Ejecutivo provincial explicó que el nudo del conflicto radica en la metodología de cálculo y el flujo de los recursos que las represas hidroeléctricas generan y que, por derecho constitucional, le corresponden a Corrientes.

"No nos podemos poner de acuerdo en el mecanismo para resolverlo. Nosotros sostenemos nuestra postura, ellos sostienen que no es así; entonces vamos a recurrir a la Justicia para que sea quien finalmente diga quién tiene razón", sentenció el gobernador, anticipando una presentación inminente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se destrabó el traspaso de tierras por la deuda de consenso fiscal

La contracara positiva del cónclave con Santilli se dio en la ingeniería patrimonial que ambas administraciones diseñaron para saldar parte de los pasivos corrientes. Valdés confirmó que la Provincia logró destrabar y acelerar los decretos de transferencia de inmuebles fiscales de altísimo valor estratégico e inmobiliario ubicados en la capital del Taragüí.

De acuerdo con los registros contables oficiales del Ministerio de Hacienda, solo bajo el concepto de incumplimientos del consenso fiscal, la deuda histórica de la Nación con Corrientes asciende a la suma de 37 mil millones de pesos, un monto que la Casa Rosada admitió no poder transferir en efectivo.

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"Venimos teniendo un diálogo importante, sobre todo en lo que es materia de la transferencia de propiedades por parte del Gobierno nacional en compensación de deudas con la provincia", puntualizó el mandatario. En ese sentido, anunció un avance clave: "Hoy formalmente se ha iniciado el trámite y ya están en contacto los equipos técnicos para lograr la transferencia de las tierras".

El paquete de activos físicos que pasarán a la órbita del Estado provincial incluye dos áreas críticas para el desarrollo urbano de la ciudad:

El predio de la ex Unidad Penitenciaria (ex Regimiento 9) .

Los terrenos estratégicos del Puerto capitalino.

"Será cuestión de ir terminando los pasos formales, pero lo importante es que hoy se ha iniciado ya con el proceso definitivo para la transferencia de esta tierra", concluyó Valdés, marcando una de cal y una de arena en el complejo ajedrez político que mantiene con Balcarce 50.