El gobernador de Corrientes cruzó a Nación: "Abastecemos a cinco provincias y la luz es cara"

La drástica poda de subsidios nacionales sobre los servicios públicos reavivó una histórica trinchera de disputa política entre las provincias del Norte Grande y la Casa Rosada. Tras confirmarse el recorte federal a los beneficios del gas en las denominadas Zonas Frías, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció que Corrientes reactivará con fuerza la presión legislativa y ejecutiva para alcanzar una tarifa diferenciada por zonas cálidas en las boletas de energía eléctrica.

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El mandatario provincial cuestionó las asimetrías del esquema de subsidios de la Secretaría de Energía de la Nación y planteó la necesidad de equiparar los beneficios por cuestiones climáticas extremas.

“Se encuentra discutiendo la Ley de Zonas Frías y en el norte necesitamos una tarifa diferenciada porque en Corrientes abastecemos a cinco provincias con energía y pagamos una tarifa bastante alta”, disparó Valdés, exponiendo la contradicción de ser una de las principales jurisdicciones generadoras de electricidad del país a través de la represa Yacyretá.

Energía como insumo de supervivencia estival

La estrategia de la administración correntina apunta a que el Gobierno nacional reconozca el uso del aire condicionado y los sistemas de refrigeración no como un bien de confort, sino como un insumo vital de supervivencia durante la temporada estival, del mismo modo que se subsidia el gas para calefacción en la Patagonia.

"Nosotros queremos plantear claramente que si va a haber beneficios para las zonas que son frías, nosotros queremos que estén otras zonas que son muy cálidas o cálidas. Nosotros dependemos claramente de la energía para refrigerarnos; por lo tanto, también tenemos que tener un beneficio", argumentó el jefe de Estado local.

Ante la política de déficit cero que implementa el Ministerio de Economía de la Nación, Valdés asumió que el escenario de asistencia tradicional está agotado y por ello la ingeniería jurídica debe mutar hacia un marco tarifario propio y permanente para la región.

"Viendo y entendiendo esto de que los subsidios cada vez son menos, estamos trabajando para tener la posibilidad de que los correntinos contemos con una especie de tarifa diferenciada; es algo que comenzamos a diseñar para que impacte directo en el pago de las boletas de luz", precisó.

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Estrategia en bloque con los gobernadores del NEA y NOA

Al ser consultado sobre el alcance político de la iniciativa, el gobernador correntino aclaró que no se trata de una gestión aislada de su provincia, sino de una política de estado transversal que busca aglutinar a los mandatarios de la región que padecen idénticas condiciones climáticas y estructurales.

"Todas las provincias del norte tenemos situaciones muy cálidas y una realidad igual. Venimos trabajando con los demás gobernadores y buscando que esto sea bandera de todos", remarcó Valdés.

El objetivo del bloque regional es aprovechar las actuales mesas de diálogo político y las negociaciones por leyes clave en el Congreso de la Nación para introducir las modificaciones técnicas necesarias en los cuadros de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) antes de la llegada de los primeros picos de calor del próximo verano.