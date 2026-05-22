Chaco confirmó el pago de salarios estatales: los haberes comenzarán a acreditarse el 1 de junio

El Gobierno del Chaco oficializó este jueves el cronograma de pago correspondiente a los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. La acreditación comenzará el próximo lunes 1 de junio y se extenderá hasta el martes 2.

Según detallaron desde el Ejecutivo, el primer turno será para el sector pasivo. Los jubilados provinciales tendrán depositados sus salarios el lunes 1 de junio, con disponibilidad de fondos desde las 21 horas en los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco. Además, quienes opten por retirar el dinero por ventanilla podrán hacerlo al día siguiente.

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En tanto, los trabajadores activos percibirán sus haberes el martes 2 de junio, también con acreditación habilitada desde las 21 horas mediante la red de cajeros automáticos de la entidad bancaria provincial.

El Ejecutivo destacó el “ordenamiento” de las cuentas públicas

Desde el Gobierno provincial señalaron que el cumplimiento del calendario salarial forma parte de una política de “administración responsable de los recursos públicos”, con el objetivo de garantizar el pago “en tiempo y forma” a empleados estatales y jubilados.

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Además, remarcaron que la acreditación de salarios representa un impulso para la economía local, debido al movimiento comercial y al aumento del consumo que suele registrarse durante los primeros días de cada mes en distintas ciudades de la provincia.