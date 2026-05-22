Buzzi sobre la baja de retenciones: "Es todo falopa, todo verso"

El extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA) aseguró que el anuncio del presidente Javier Milei sobre la baja de retenciones “es todo falopa, es todo verso, es una puesta en escena”.

“Es una falacia. Roza casi lo extorsivo cuando dice ´si me vuelven a elegir, en el 2028 no va a haber más retenciones´. Es una suerte de manipulación extorsiva de una parte del electorado argentino vinculado al agrarismo”, sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990.

Zdero apoyó la baja de retenciones de Milei y habló de “más inversión y competitividad”

Qué dijo Buzzi sobre la baja de las retenciones

“Bajarle dos puntos de retenciones al trigo y a la cebada, le sacás un pelo a un conejo es lo mismo. No tiene diferencia de ninguna clase”, afirmó el dirigente ruralista.

Y luego cuestionó: “Es todo falopa, es todo verso, es una puesta en escena. Es parte de ese proceso de engaño”.

Además negó que el Gobierno nacional beneficie al campo: “Es mentira, es mentira podrida, es una burda mentira”, enfatizó.

Carlos Maslatón: "Karina Milei es López Rega, es la dueña del gobierno y del mismo Javier Milei"

Qué dijo sobre el tipo de cambio

“Hay toda una maniobra para garantizar un dólar pisado que les garantice recompra a los que venden dólares, cambian por pesos, hacen bicicleta financiera, y tienen garantizado volver a comprar dólares al mismo precio”, analizó en otra parte de la entrevista.

“Todo lo que ha hecho la política de Caputo que es un especialista en beneficiarse y beneficiar especuladores”, agregó.

Para el ex titular de la FAA, “la política de Milei, de Caputo, de Sturzenegger es antiproductiva”.

“Sturzenegger está debilitando al INTA, está destruyendo al SENASA que tiene que hacer lo controles sanitarios”, ejemplificó.

“Están haciendo una política deliberada de sustitución de producción argentina por ingreso de baratija o de ingreso de cuestiones que somos capaces de producir nosotros en cantidad y calidad”, concluyó.