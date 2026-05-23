Tragedia en la Ruta nacional 118: tres personas murieron en un choque frontal en la "curva de Tatacuá"

Un estremecedor siniestro vial sobre una de las rutas más transitadas del interior provincial tiñó de luto la jornada del viernes. Tres personas murieron de manera instantánea tras registrarse un choque frontal entre un camión de gran porte y un automóvil particular sobre la Ruta Nacional Nº 118, en proximidades de la localidad correntina de Tatacuá.

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El trágico hecho ocurrió a la altura del kilómetro 36, en jurisdicción del departamento de Concepción. De acuerdo con los reportes oficiales de la Comisaría de Distrito Tatacuá y las autoridades de la Unidad Regional VII de Saladas, el siniestro vial involucró a un camión Mercedes Benz con acoplado y a un automóvil Chevrolet Corsa de color gris.

Invasión de carril y una hipótesis fatal

Las fuentes periciales indicaron que el transporte de carga (dominio AAY348) era conducido por un chofer de apellido Antúnez, oriundo de la localidad de Saladas, quien circulaba en sentido Este a Oeste. En la dirección contraria se desplazaba el Chevrolet Corsa (dominio OQV906), guiado por una mujer identificada como María Delia Sotelo.

Las primeras averiguaciones y los testimonios recabados por los investigadores en el lugar del hecho apuntan a que Sotelo habría perdido el control del rodado menor al ingresar a la zona vial catalogada por los lugareños como la "curva de Tatacuá".

La principal hipótesis que maneja la Policía de Corrientes es que la conductora se habría quedado dormida al volante, lo que provocó que el vehículo cruzara la doble línea amarilla, invadiera por completo el carril contrario y terminara impactando de frente y a alta velocidad contra el bloque delantero del camión.

Fallecidos en el acto y alcoholemia negativa

El impacto fue de tal magnitud que el habitáculo del Chevrolet Corsa quedó completamente destruido, atrapado bajo el chasis del transporte de cargas. Como consecuencia de la violencia de la colisión, tanto la conductora del automóvil como sus dos acompañantes fallecieron en el acto antes de recibir asistencia médica.

Las víctimas fatales fueron identificadas como María Delia Sotelo, Mario Donato Coseres y Faustina Sotelo.

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En el perímetro de la tragedia debieron trabajar durante varias horas las dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona para el rescate y la extracción de los cuerpos de entre los hierros retorcidos de la carrocería, lo que obligó a las autoridades a interrumpir parcialmente el tránsito sobre la traza nacional.

Por su parte, el conductor del camión resultó físicamente ileso del violento encontronazo. Voceros policiales ratificaron que el chofer fue sometido de inmediato al correspondiente test de alcoholemia, cuyo examen de laboratorio arrojó resultado negativo con 0,0 gramos de alcohol en sangre.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscalía de instrucción de la Unidad Regional, mientras los peritos de Criminalística avanzan con los relevamientos accidentológicos mecánicos definitivos para cerrar el sumario penal del siniestro.