Fin de ciclo: José Chamot dejó de ser el director deportivo de Boca Unidos

En medio de un escenario de fuerte hermetismo y reestructuración interna, el club Boca Unidos de Corrientes sacudió el panorama futbolístico de la región al anunciar formalmente el alejamiento de José Chamot de la dirección deportiva de la institución. El ex jugador mundialista había arribado a la entidad de la ribera a principios de este año, como la principal carta de presentación del nuevo gerenciamiento y la comisión empresarial que desembarcó para colaborar con el Aurirrojo.

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La ruptura del vínculo contractual fue comunicada por la comisión directiva a través de los canales oficiales del club. "De común acuerdo con José Chamot, respetamos la decisión de finalizar esta etapa de la Dirección Deportiva de nuestra institución", señalaron en el inicio del breve comunicado de prensa emitido en las últimas horas.

Razones familiares y un agradecimiento institucional

Desde la cúpula de Boca Unidos evitaron profundizar en los detalles técnicos de la salida del ex lateral del Milan y Atlético de Madrid, aunque deslizaron los motivos que forzaron el final anticipado del proyecto a largo plazo.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a José por el apoyo constante durante todo este tiempo. Fue un orgullo haber trabajado con un hombre de bien, profesional y de prestigio internacional", destacaron desde las oficinas de Contadores, para luego añadir de manera taxativa: "Razones familiares que comprendemos nos alejarán del querido 'Flaco'. De nuestra parte le deseamos una pronta solución. Tomamos con responsabilidad su mensaje de unión y trabajo por el bien de Boca Unidos".

La salida de Chamot marca un duro revés para la nueva estructura dirigencial, que buscaba en la figura del experimentado entrenador un nexo de jerarquía entre las divisiones inferiores, el plantel profesional que milita en el torneo de ascenso y los inversores privados.

Un proceso marcado por baches de salud

La abrupta desvinculación de Chamot se concreta luego de varios meses de versiones cruzadas e incertidumbre en el predio del barrio 17 de Agosto. Los primeros nubarrones en la gestión del director deportivo aparecieron en marzo, cuando el empresario Iván Gold —uno de los principales impulsores del denominado “Proyecto Boca Unidos”— tuvo que salir públicamente a aclarar el panorama del ex futbolista.

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En aquella oportunidad, Gold confirmó que Chamot había abandonado de urgencia la capital correntina para regresar a su ciudad natal, Concepción del Uruguay, tras sufrir complicaciones médicas. “Se sintió mal”, detalló el gerenciador en ese entonces, saliendo al cruce de los rumores de portazo.

“En ningún momento renunció”, había sostenido la dirigencia en declaraciones radiales hace un par de meses, garantizando que el "Flaco" seguía monitoreando las decisiones a la distancia.

Sin embargo, el panorama familiar terminó por truncar la continuidad del exfutbolista en el Taragüí. Hasta el momento, la comisión directiva de Boca Unidos no informó quién asumirá las riendas de la dirección deportiva vacante, en un momento clave de la temporada futbolística donde el equipo necesita definir incorporaciones y estrategias de cara al mercado de pases.