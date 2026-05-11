Un matemático de la UBA calculó las chances de Argentina en el Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y las especulaciones sobre los favoritos comenzaron a multiplicarse. Pero esta vez el pronóstico no llegó desde una casa de apuestas ni desde una exfigura del fútbol: un matemático de la Universidad de Buenos Aires (UBA) utilizó modelos estadísticos y análisis probabilísticos para calcular cuáles son las chances reales de la Selección Argentina de volver a conquistar el mundo.

El trabajo fue presentado por Guillermo Durán, matemático, doctor en Ciencias de la Computación y decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Según explicó, el estudio toma múltiples variables vinculadas al rendimiento histórico, actualidad de los equipos, rankings internacionales, fortaleza ofensiva y defensiva, además de probabilidades cruzadas partido por partido.

“Argentina es el tercer favorito para ganar el Mundial. Nos sorprendió un poco quién era el segundo. El primero creo que era previsible, que es España, por el historial que viene, el que tiene", dijo. Y agregó: “El segundo favorito según el modelo es Inglaterra, y después vienen Argentina, Francia y Brasil bastante pegaditos. Hay cinco favoritos que están por encima del resto”, afirmó Durán.

Scaloni presentó la prelista para el Mundial 2026: hay 12 jugadores del fútbol argentino

Scaloni, Messi y el peso del campeón del mundo

Más allá del cálculo matemático, Argentina llega al Mundial con varios elementos que fortalecen su candidatura. El equipo de Lionel Scaloni mantiene gran parte de la base campeona en Qatar 2022 y sigue mostrando una estructura competitiva consolidada.

La presencia de Lionel Messi continúa siendo otro factor central. Aunque el capitán todavía evita confirmar oficialmente si este será su último Mundial, su influencia deportiva y simbólica sigue modificando cualquier análisis estadístico. En paralelo, la renovación generacional empezó a consolidarse con nombres como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Franco Mastantuono, varios de ellos incluidos en la reciente prelista de Scaloni para la Copa del Mundo.

El modelo matemático reconoce además un punto fuerte de Argentina: la continuidad del proceso. Mientras otras selecciones llegan al Mundial en plena transición, la Scaloneta mantiene una identidad táctica y emocional consolidada desde hace varios años.

Los números contra la mística

Durán explicó que los modelos matemáticos no “predicen” resultados exactos, sino probabilidades. Es decir, intentan estimar qué equipos tienen más posibilidades de avanzar según múltiples escenarios posibles. En ese punto, el especialista recordó que el fútbol sigue teniendo un alto componente impredecible. Un penal, una lesión o un error arbitral pueden alterar cualquier simulación estadística.

El tema no es nuevo en los Mundiales. En las últimas décadas crecieron los análisis basados en inteligencia artificial, algoritmos y simulaciones computacionales para proyectar resultados deportivos. Incluso algunos modelos lograron acertar campeones recientes.