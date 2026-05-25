Zdero llamó a dejar “la política mezquina” y pidió pensar “primero en las familias chaqueñas”

El gobernador Leandro Zdero aprovechó el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo para enviar un mensaje político con eje en la gestión, la unidad y las críticas a lo que definió como “la especulación de la política mezquina”.

Durante su discurso en Resistencia, el mandatario provincial insistió en la necesidad de abandonar la confrontación permanente y sostuvo que el desafío actual pasa por recuperar el compromiso colectivo frente a la crisis económica y social.

“Gobernar es hacerse cargo, es enfrentar problemas reales, es tomar decisiones, aunque a veces sean difíciles. Es pensar primero en las familias chaqueñas y no en las conveniencias de momento mirando la próxima elección”, expresó.

La ceremonia se realizó frente a la Plaza 25 de Mayo y contó con la presencia de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, legisladores nacionales y provinciales, autoridades universitarias, funcionarios del gabinete, fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas y representantes de distintos sectores institucionales.

Un abogado de Chaco ofreció asesoramiento sin cargo extra a afiliados afectados por la crisis de la obra social estatal

“No hay provincia posible si vivimos enfrentados”

En varios tramos de su mensaje, Zdero buscó vincular el proceso histórico de Mayo con el escenario político actual y llamó a reconstruir consensos. “El desafío de hoy es recuperar el sentido de comunidad y unidad para construir un futuro mejor”, señaló el gobernador, antes de advertir: “No hay provincia posible si nos enfrentamos permanentemente. No hay futuro viable si convertimos las diferencias en odios”.

El mandatario sostuvo además que los protagonistas de 1810 lograron avanzar pese a pensar distinto porque entendieron que existía “algo más importante que sus desacuerdos: la patria”. En esa línea, pidió “menos enojo y más diálogo, menos enfrentamientos estériles y más responsabilidad” y cuestionó lo que definió como “la política mezquina”.

Un discurso atravesado por la crisis social y económica

La intervención del gobernador también incluyó referencias a la situación económica y al clima social que atraviesa el país. “Durante mucho tiempo los argentinos nos acostumbramos a convivir con la frustración, a escuchar que no se puede y a naturalizar problemas que nunca debieron ser normales”, afirmó.

El PJ chaqueño acusó a un diputado de Zdero de “apriete político” tras el escándalo por las PASO

Más adelante, insistió en que “la patria no se construye desde el pesimismo, sino desde el compromiso” y enumeró distintos sectores que, según planteó, sostienen diariamente el funcionamiento de la provincia.

“La patria se construye cuando un docente abre la escuela cada mañana, cuando un médico salva vidas, cuando un productor apuesta a quedarse en su tierra o cuando un emprendedor se anima a invertir”, sostuvo.

“No vinimos a esperar que el Chaco cambie”

Uno de los pasajes más enfáticos del discurso estuvo centrado en la identidad provincial y en la necesidad de sostener expectativas sobre el futuro del Chaco. “Somos el coraje de inmigrantes, criollos y originarios que levantaron esta tierra con el sudor de su frente”, expresó el mandatario.

Y agregó: “No vinimos a esperar que el Chaco cambie, vinimos a cambiar el Chaco”. El cierre de la intervención estuvo acompañado por una convocatoria a “seguir construyendo unidos” más allá de las diferencias políticas y sociales.

Imputaron al empleado judicial acusado de enviar fotos de víctimas de femicidio para intimidar a su expareja

Desfile, chocolate patrio y fuerte presencia institucional

La jornada oficial comenzó temprano con el izamiento de la bandera en el mástil central de avenida 9 de Julio y continuó con el tradicional Tedeum en la Catedral de Resistencia. Posteriormente se desarrolló el acto central y el desfile cívico-militar, del que participaron escuelas, agrupaciones tradicionalistas, colectividades, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad.

Además, cientos de vecinos se acercaron a compartir el tradicional chocolate caliente preparado por el Ejército Argentino en las inmediaciones de la plaza central, en una mañana marcada por las banderas argentinas, las bandas musicales y un amplio operativo organizativo.

Por su parte, el intendente de Roy Nikisch también vinculó la fecha patria con los desafíos actuales de la ciudad y sostuvo que “Resistencia tiene que volver a ser ese faro que iluminaba al nordeste argentino”.