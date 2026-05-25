El presidente Javier Milei participó este lunes de un nuevo Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, en la previa de una nueva reunión de Gabinete que está marcada por una fuerte crisis interna.

Milei escuchó junto a la plana mayor del Gobierno una nueva homilía del Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, quien renovó su pedido por los “discapacitados”, los “jubilados” y llamó al “diálogo”.

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Pero el cónclave en Catedral dejó datos en el plano político. Dos ministros estuvieron ausentes: Sandra Pettovello (Capital Humano), quien se encuentra en viaje a Roma y podrá transmitirle una invitación al país a León XIV, y Luis “Toto” Caputo (Economía), quien atraviesa un cuadro gripal.

Karina Milei llegando al Tedeum. Foto: Pablo Cuarterolo.

Las miradas se posaron en la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien lució una boina al estilo Peaky Blinders. La guerra que ambos bandos desataron desde hace casi 10 días infringió daños al oficialismo, de los que todavía no se recupera. Los funcionarios caminaron hasta la Catedral en sectores distintos de la columna de funcionarios que acompañaba al Presidente.

Karina con Menem y Bullrich por su cuenta

El jefe de Estado llegó alrededor de las 9 de la mañana a la Casa Rosada. Allí se congregaron también el resto de los ministros y secretarios de Gobierno. El Gabinete salió a las 9:45 rumbo a la Catedral y caminó esas pocas escuadras al ritmo de la Fanfarria de Granaderos. Karina Milei caminó escoltada permanentemente por Menem y Manuel Adorni.

La senadora Patricia Bullrich. Foto: Pablo Cuarterolo.

Otro de los datos políticos es que Patricia Bullrich ingresó a la Catedral varios minutos antes de que llegase el Presidente y los ministros. Lo hizo en la más absoluta soledad. No compartió los momentos previos con el resto del Gabinete.

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No fue el único gesto de autonomía. Bullrich además se trasladó sola hasta el Cabildo (en donde después del Tedeum se interpretó el himno nacional). Tampoco escuchó las estrofas de la canción patria junto al resto de la plana mayor del Gobierno en el escenario montado para el Presidente y autoridades nacionales y porteñas. Lo hizo como muchos otros funcionarios de menor rango, en la calle. Al acercarse al Cabildo, la gente la saludó.

Saludo a Jorge Macri y deshielo con el PRO

Otro dato significativo es el acercamiento que Milei mostró para el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El Presidente y el alcalde porteño se dieron un abrazo antes de iniciar el Tedeum y mostraron muy buena sintonía tras la ceremonia religiosa, en la misma Catedral.

Jorge Macri y su esposa, María Belén Ludueña. Foto: Pablo Cuarterolo.

También hubo un cordial saludo luego de que se interpretase el himno, en el escenario montado para la ocasión. Gestos que muestran que la relación entre LLA y el PRO en la Ciudad se abre a futuras negociaciones.

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No pasó inadvertida la crítica que García Cuerva lanzó a las peleas internas del Gobierno. Un dardo dirigido a todo el oficialismo y en especial a Caputo. Hizo mención al “terrorismo en las redes sociales”.

Javier Milei rumbo al Cabildo. Foto: Pablo Cuarterolo.

Luego del Tedeum, y mientras el Gabinete se encaminaba a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de Gabinete, fueron muchos los diputados que se reunieron a compartir un café en el subsuelo de una reconocida y habitual confitería. Entre ellos estaba Lilia Lemoine, Cecilia Ibáñez, Carlos Zapata y Facundo Correa Llanos, entre otros.

PV/ff