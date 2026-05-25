Este lunes 25 de mayo, el papa León XIV realizó su primera encíclica y pidió una disculpa histórica por el papel que tuvo la Santa Sede en el marco de la legitimación de la esclavitud, señalando el historial del Vaticano como una "herida en la memoria cristiana".

"El Papa pide 'sinceramente perdón' por el retraso con el que la Iglesia, en el pasado, condenó 'el flagelo de la esclavitud'", indicó Vatican News sobre el fragmento donde el Santo Padre reconoció y pidió disculpas por el rol de los propios papas anteriores al otorgar a los soberanos europeos autoridad explícita para subyugar y esclavizar.

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