¿Viene el Papa la Argentia? Los mensajes de Javier Milei y Pablo Quirno

El intendente del departamento uruguayo de Florida y exembajador en Argentina, Carlos Enciso, aseguró este viernes que el papa León XIV visitaría Argentina, Uruguay y Perú en la primera quincena de noviembre de este año, en el marco de una gira que según afirmó ya figura en la agenda papal, aunque todavía sin fechas definidas.

Enciso sostuvo que la invitación al nuevo pontífice fue impulsada inicialmente durante el papado de Francisco y luego ratificada mediante gestiones diplomáticas recientes, lo que, según indicó, permitió confirmar la inclusión de los tres países sudamericanos en el itinerario previsto.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, también revolucionó este viernes las redes sociales y provocó todo tipo de especulaciones políticas, especialmente, por los rumores de la visita del papa León XIV a la Argentina.

En declaraciones, el dirigente uruguayo precisó que el dato sobre la gira surge de contactos diplomáticos y que, si bien no hay un cronograma cerrado, el período estimado es la primera mitad de noviembre, con posibilidad de ajustes en función de la organización vaticana.

Uno de los puntos destacados del eventual recorrido sería el departamento de Florida, en Uruguay, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, un sitio de fuerte relevancia religiosa que en 1988 fue escenario de una misa multitudinaria encabezada por Juan Pablo II.

El propio Enciso subrayó que la visita tendría un impacto no solo espiritual sino también social y económico en la región, en un contexto que definió como “difícil y complejo” para su país, lo que potenciaría la importancia simbólica del evento.

A través de sus redes sociales, el intendente había anticipado días atrás la posible llegada del pontífice, señalando que la información provenía de “fuentes vaticanas” y generó repercusión inmediata tanto a nivel local como regional.

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No obstante, el exembajador aclaró que la confirmación formal del viaje corresponde a las conferencias episcopales y al Vaticano, que serían las instituciones encargadas de oficializar los detalles de la gira en las próximas semanas.

CS/fl