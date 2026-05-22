La final River-Belgrano moviliza a más de 50 mil personas y alcanza el 100% de ocupación hotelera

Con más de 50 mil asistentes previstos, niveles de ocupación hotelera que rozan el 100% en la ciudad de Córdoba y localidades cercanas, y un fuerte movimiento turístico y cultural, la final entre Belgrano y River se perfila como uno de los eventos más importantes del año en la provincia. El impacto económico estimado supera los $17.000 millones y se extiende a distintos sectores productivos.

El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes y forma parte de un fin de semana de alta actividad en Córdoba, impulsado también por una agenda de eventos culturales, deportivos y gastronómicos en distintos puntos del territorio provincial.

Desde el Gobierno de Córdoba destacaron que la realización de espectáculos de esta magnitud forma parte de una política sostenida que busca posicionar a la provincia como sede de grandes eventos nacionales e internacionales, articulando infraestructura, turismo y desarrollo económico.

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En ese sentido, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, subrayó la planificación detrás de esta estrategia. “Hay mucha inversión, planificación y decisión para que Córdoba sea sede de la final del fútbol argentino. Ya estamos prácticamente con ocupación hotelera completa”, afirmó.

Operativo de seguridad

En paralelo, el operativo de seguridad contempla más de 1.100 efectivos, con controles en rutas de acceso, alrededores del estadio y zonas de alta concentración de público. También participan fuerzas provinciales, federales y áreas municipales.

El operativo incluye controles del programa Tribuna Segura, ingreso con DNI físico, entradas nominadas, además de un esquema sanitario con ambulancias, carpas médicas y personal especializado. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que el dispositivo busca garantizar una jornada ordenada. “Anhelamos que este partido tan trascendental sea una fiesta del deporte”, sostuvo.

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A este despliegue se suma una amplia agenda de actividades culturales y recreativas en distintos puntos de la provincia, que potencia aún más el flujo turístico durante el fin de semana largo.Entre los eventos destacados se encuentran el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Festival del Cuarteto en Jesús María y un encuentro de globos aerostáticos en Río Ceballos.

En este contexto, Jesús María alcanzó el 100% de ocupación, mientras que otras localidades como Villa del Totoral, Colonia Caroya, Río Cuarto y Villa General Belgrano registran niveles elevados de reservas. La ciudad de Córdoba presenta un promedio del 92% de ocupación hotelera, con zonas cercanas al Kempes prácticamente completas. Se estima que alrededor de 15 mil personas se alojarán en la capital durante el fin de semana.