Embalse tiene su Festival del Locro Serrano el domingo y habrá pantalla para ver la final de Belgrano

El domingo 24 de mayo desde las 11 de la mañana, Embalse celebra la tercera edición del Festival del Locro Serrano en el predio de los bomberos voluntarios de la localidad. Nueve stands participarán de la competencia y el ganador se ganará un lugar en el Festival Un Canto a la Vida de enero, el evento más convocante de toda la región serrana.

La organización está a cargo de la Secretaría de Turismo y Deportes municipal, que confirmó entrada libre y gratuita para todos los asistentes.

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El festival del locro en Embalse se realiza habitualmente el 25 de mayo, pero este año la fecha se corrió al domingo por el feriado largo, una decisión estratégica para que los visitantes lleguen cómodos y quede el lunes libre para los actos patrios.

El evento viene creciendo edición a edición y busca potenciar la gastronomía local con estándares cada vez más altos: este año participa la escuela gastronómica Enma como jurado técnico para evaluar la calidad de los locros.

Música, emprendedores y un guiño para los que siguen el partido

La jornada no se agota en la olla. Actuarán Los Quinteros, Terrenal, Los Colonos, Diego Ramasco y Saby Acosta, artista local que participó recientemente en un programa de televisión nacional. También habrá academias de baile, emprendedores y un patio gastronómico con mesas y sillas bajo carpa para que nadie coma de pie.

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El detalle que más llamó la atención: habrá una pantalla sin sonido para seguir la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River, que se juega ese mismo domingo.

Fabricio Molina, secretario de Turismo y Deportes de Embalse, lo planteó en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) como una comodidad para quienes no quieren perderse ninguna de las dos cosas.

El premio que todos quieren

Ganar el Festival del Locro Serrano no es solo cuestión de orgullo. El mejor locro de la jornada se lleva la chance de cocinar en el Festival Un Canto a la Vida, la cita gastronómica y cultural más importante de la región serrana. Molina destacó que este año se suma además el pentacampeón del festival del disco de arado, lo que sube el nivel de la competencia.

"Todos se están preparando para preparar su olla, su mejor locro", anticipó el funcionario, que subrayó que el evento representa a toda la comunidad embalseña.