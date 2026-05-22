Quinteros sobre los naranjitas: "No podremos evitar su presencia" en el Belgrano-River

El partido entre Belgrano y River Plate, previsto para este domingo con 50.000 espectadores en el estadio Mario Alberto Kempes, tendrá un capítulo paralelo en las calles aledañas: los naranjitas seguirán presentes. Quinteros fue explícito al respecto: "Este domingo, como ahora, seguramente no podremos evitar la presencia de cuidacoches".

Sin embargo, recordó que cualquier vecino que se sienta presionado puede llamar al 911. "El año pasado tuvimos más de 400 intervenciones y personas aprehendidas por querer cobrar compulsivamente algo que la gente no quiere pagar", señaló.

Nuevo estacionamiento medido sin “naranjitas”: Será 100% digital, sin efectivo y con pago vía app o QR

La urgencia del cambio normativo tiene, según el ministro, una causa concreta y dramática. "Tenemos al comisario inspector Rubén Brandán recuperándose de una herida de arma de fuego porque intervino en una pelea de naranjitas estando de franco de servicio. Se pelearon por el espacio público, esta persona intervino porque es policía, pero le metieron un disparo en la espalda con su propia arma luego de sacársela".

A partir del martes 26 de mayo, la ordenanza municipal pone en marcha el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) con "constatadores" en lugar de naranjitas, y en algunas áreas el pago será exclusivamente mediante aplicación, sin intercambio de dinero en mano. Quinteros aclaró por qué la provincia no actuó antes por vía legislativa: "Era imposible hacer una ley provincial que los prohíba, porque era violatorio de las autonomías municipales. Cada municipio regula su ordenamiento de tránsito de la manera que mejor pueda o quiera".

El ministro cerró con una lectura social del fenómeno que matizó el tono punitivo del operativo: "Quizás aplicamos una ley de estas características en el momento socioeconómico más complejo de las últimas tres décadas. Entendemos que en muchos casos es una manera de poder llevarle un plato de comida a sus hijos. A nosotros eso nos importa". Aun así, destacó el objetivo irrenunciable: "Me toca como ministro de Seguridad llevar orden público, ordenar la calle y que la gente pueda circular con tranquilidad".