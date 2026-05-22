Nuevo estacionamiento medido sin “naranjitas”: Será 100% digital, sin efectivo y con pago vía app o QR

Desde el martes, en la capital cordobesa comienza a implementarse el nuevo sistema de estacionamiento medido. Se elimina la posibilidad de usar dinero en efectivo en su operatoria. Se reemplaza por la app SEMM y códigos QR que estarán en cartelerías repartidas en los sectores afectados.

La columna vertebral del nuevo sistema es el trabajo coordinado de la secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital junto a la de Desarrollo Urbano con el aporte del ministerio de seguridad de la provincia, en base a las directrices legales de la nueva legislación. Todo bajo la supervisión del intendente Daniel Passerini y la secretaría de gobierno.

Bajar la APP en Apple Store

El SEMM solo se activará desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. En caso de espectáculos públicos, la municipalidad identificó unos ocho polígonos en la ciudad que activará con valores diferenciales 2 horas antes y hasta 2 horas después para el cobro diferencial durante el show o evento. Todo será digital.



Bajar la APP SEMM para Android

Los naranjitas serán “constatadores urbanos”, nueva palabra que debemos incorporar al vocabulario de la ciudad. Serán personas que llevarán una vestimenta nueva con chaleco y pantalón y se identificarán con rótulo y un QR a la vista del vecino. Hoy ese total son 373.

Deberán pertenecer a una de las 8 cooperativas habilitadas, que según el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano Raúl La Cava han sido regularizadas y serán capacitadas por el municipio este viernes.

Su función no será más “cuidar coches ni cobrar dinero por ello”, solo podrán verificar que los vehículos estacionados hayan iniciado su sesión de estacionamiento a través de los medios digitales oficiales.

Funcionamiento y Proceso de Cobro

A partir del martes 26 de mayo estará prohibido el pago en efectivo por cualquier servicio de cuida coches o limpieza del vehículo. Está terminantemente prohibido cualquier intercambio de dinero físico o electrónico entre el vecino y el constatador, según los que expresa tanto la ley provincial como la nueva ordenanza municipal que se reglamenta este viernes.

El sistema se apoya en una plataforma desarrollada junto a la UTN que permite diferenciar nueve zonas (el área central y ocho zonas periféricas).

Aplicación SEM

Se ha actualizado para incluir geolocalización de "sintonía fina" (similar a Uber) que permite al sistema saber exactamente en qué cuadra está el auto para asignar los fondos a la cooperativa correspondiente. También permite la activación remota, ideal para que familiares ayuden a personas que no manejan bien la tecnología.

Pago vía QR (Modo Visitante)

Diseñado para turistas o personas sin espacio en el celular. Al escanear el QR del cartel de la cuadra, se puede pagar por un tiempo estimado mediante una pasarela de pago (crédito, débito o billeteras virtuales) sin necesidad de descargar la app. El mínimo de compra es de 30 minutos, con fracciones posteriores cada 15 minutos.

Saldo Prepago

El crédito cargado en la app SEM sirve indistintamente para cualquier zona de la ciudad.

Medios de pago

El usuario debe gestionar el pago a través de la aplicación SEM (Sistema de Estacionamiento Medido) que tiene disponible una actualización con las nuevas zonas y valores incorporados. En caso que no descargar e instalar la app, se podrá pagar mediante un código QR ubicado en carteles en las cuadras habilitadas.

Los constatadores podrán escanear la patente con un dispositivo móvil para revisar si el pago está activo. En caso que el vehículo no haya iniciado el pago del estacionamiento, se avisa por sistema a las autoridades. Se le dará una tolerancia de 15 minutos para que el propietario del auto efectivice su estadía.

Para reportar una infracción, el constatador debe tomar tres fotos obligatorias con georreferencia: de la patente, del entorno del vehículo y del cartel de la cuadra. No puede usar fotos de la galería.

Si el sistema detecta que no se inició el estacionamiento, luego de ese tiempo, se envía un reporte a la policía municipal de tránsito, que es la única autoridad con potestad para realizar multas o acarreos.

Zonas del sistema de estacionamiento medido

El sistema distingue dos grandes sectores:

1. Área Central (Zona SEM): Administrada 100% por el municipio. En este polígono no debe haber constatadores, solo inspectores de tránsito.

Administrada 100% por el municipio. En este polígono no debe haber constatadores, solo inspectores de tránsito. 2. Zonas de Cooperativas: Áreas periféricas al centro y corredores como Rafael Núñez y La Tejeda (esta última es la única zona nueva incorporada). En estos sectores, el 80% de lo recaudado va a la cooperativa y el 20% al municipio.

Control Ciudadano y Denuncias

Los vecinos cuentan con herramientas para reportar irregularidades, como pedidos de pago en efectivo, trato inadecuado o presencia de personas sin identificación. Estas denuncias se realizan escaneando el QR del cartel de la cuadra y llegan directamente a las autoridades.

Excepciones para Frentistas

Los vecinos que residan en las zonas tarifadas pueden gestionar una exención a través de la web municipal. Para ello, el domicilio del DNI debe coincidir con el lugar de residencia, y el vehículo debe estar radicado en la ciudad de Córdoba y figurar en la base de datos municipal.

Costos y Distribución de Fondos

Precio de la Hora: Se fijó en el equivalente al 60% del valor de un litro de nafta premium, lo que representa un ajuste respecto a la ordenanza previa que estipulaba el 55% de la nafta súper. Aproximadamente en $1.300

Reparto de Ingresos: En las zonas de cooperativas, el 80% de lo recaudado va a la cooperativa y el 20% al municipio. En la zona céntrica, el 100% es recaudado por el municipio y se destina a un fondo específico para seguridad vial, grúas y señalización.

Eventos Masivos: En zonas de estadios o espectáculos, se activará un polígono especial desde 2 horas antes hasta 2 horas después del evento, con una tarifa equivalente a 1 litro de nafta súper de mayorista IPF.

Control de Irregularidades

El sistema busca erradicar la extorsión mediante un **"Control Ciudadano"**. A través del código QR de los carteles, los vecinos pueden denunciar en tiempo real:

* Pedidos de pago en efectivo o transferencias a alias personales.

* Presencia de personas sin el uniforme oficial (chaleco, pantalón y gorra) o sin credencial QR.

* Trato inadecuado.

* Cobros fuera del horario permitido (el sistema rige hasta las 20:00 hs, salvo eventos masivos).