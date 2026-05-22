Busso sobre la baja de retenciones: "Va por el camino que venimos pidiendo los sectores del campo"

El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, valoró la baja de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei "en el sentido de que va por el camino que venimos pidiendo los sectores del campo".

Además remarcó que esta defensa del sector agropecuario ha sido una constante histórica en la provincia. "Siempre lo dijimos, no es contra nadie, sino en defensa propia y por eso que en el último tiempo también, se hizo mucho más intenso", agregó en declaraciones al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio 90.7 FM”.

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Qué dijo Busso sobre la baja de retenciones

No obstante, Busso enfatizó que para generar una verdadera reactivación se requiere de una seguridad jurídica que trascienda los anuncios mediáticos. Al respecto, sostuvo que "había que hacerlo desde el punto de vista no del anuncio, sino algo concreto”.

“Tener una normativa que respalde este anuncio para que haya previsibilidad que no quede sujeto a los vaivenes". En ese sentido, comparó la situación del campo con otros sectores estratégicos, planteando que "si uno cree que esto da seguridad, se tendría que respaldar con una normativa que realmente le dé seguridad más allá de las necesidades del que gobierna".

En cuanto al impacto específico en la campaña triguera, el ministro reconoció que existe una urgencia fiscal por parte de la Nación, aunque consideró que se podría haber ido más allá con el beneficio impositivo.

"Hay una necesidad del gobierno. Bienvenido sea todo lo que signifique aliviar la carga... de todas formas podría tranquilamente haberse llevado retenciones cero al trigo porque no tiene un peso desde el punto de vista de recaudación", puntualizó.

.Sobre este punto detalló que en el territorio cordobés la medida representa un ahorro de "23 millones de dólares que va a significar menos que va a pagar el sector productivo sembrando trigo", aunque advirtió que el productor "va a seguir terminando pagando aproximadamente 45, 50 millones de dólares de acuerdo a la producción del trigo de la próxima campaña".

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Créditos BANCOR

Por otro lado, el titular de la cartera de Bioagroindustria destacó las herramientas financieras lanzadas junto a Bancor para incentivar la compra de bienes de capital antes de la feria Agroactiva. En relación a las condiciones crediticias, afirmó que "las tasas, a mi juicio, terminan siendo muy competitivas porque son tasas negativas. Estamos hablando de 14 puntos en pesos a 4 años o 21 para descuento de cheque".

Finalmente, Sergio Busso concluyó que este esfuerzo conjunto busca mitigar las dificultades que enfrenta la industria local frente a factores externos y decisiones de política comercial.

En este contexto, explicó que se busca generar una "reactivación importante en todo lo que es la venta de máquina de agrícolas, porque lo hemos venido diciendo, tenemos que competir de manera muy desigual con decisiones que se han tomado de la apertura de la posibilidad de importación de maquinaria usada y eso no es menor".