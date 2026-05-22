Boretto gana en la UNC y se queda cuatro años más: qué prometió y qué desafíos le esperan

Jhon Boretto ganó la elección de rector de la Universidad Nacional de Córdoba y conducirá la Casa de Trejo junto a Mariela Marchisio hasta 2030.

La lista oficialista Somos obtuvo el 57,9% de los votos frente al 42% de la fórmula opositora Pedro Pérez-Liliana Córdoba. Fue la tercera elección por voto directo en la historia de la UNC, con participación de los cuatro claustros y voto remoto habilitado para graduados radicados fuera de la ciudad.

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La reelección se da en plena pelea por el financiamiento universitario entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei, un conflicto que llegó a la Corte Suprema y que Boretto convirtió en eje central de su campaña en la universidad pública más grande del interior del país.

El triunfo oficialista no tuvo zonas grises. En estudiantes, el claustro más numeroso, la diferencia fue la más estrecha: 33.006 votos contra 31.867. En graduados fue más amplia: 8.084 contra 5.536. Entre no docentes, 1.798 frente a 1.019. En los tres claustros de profesores —titulares, adjuntos y asistentes— Somos también se impuso en todos.

Lo que viene

Boretto apunta a una universidad con más tecnología, más vínculos con el sector productivo y más herramientas para que los estudiantes que entran también egresen. Transformación digital, internacionalización y economía del conocimiento son los ejes que planteó para el período.

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Pero antes de todo eso, dejó en claro que el reclamo por la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario seguirá siendo una prioridad, en medio del conflicto que enfrenta a las universidades nacionales con el gobierno de Milei.