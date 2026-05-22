PAMI recibió $580 mil millones del Gobierno para cubrir deudas con clínicas y prestadores

El Gobierno nacional aprobó un aporte reintegrable de $580.000 millones para el PAMI con el objetivo de cancelar deuda con prestadores de salud y sostener la atención médica de jubilados. La medida fue publicada este viernes en la Resolución Conjunta 26/2026, firmada por las Secretarías de Hacienda y Finanzas.

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La decisión llega después de una caída real del 10,5% en las transferencias del Tesoro al PAMI durante el primer cuatrimestre de 2026. La reducción de fondos derivó en atrasos con clínicas, sanatorios y proveedores del sistema de salud que trabajan con la obra social.

Para concretar el giro, el Ministerio de Economía ampliará emisiones de Lecaps, las Letras del Tesoro capitalizables en pesos que vencen entre julio y septiembre. El esquema prevé entregar un 33% de los fondos en julio, otro 33% en agosto y el 34% restante en septiembre.

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En las últimas semanas, distintos prestadores privados empezaron a advertir problemas para sostener servicios por falta de pagos. Algunos centros aplicaron restricciones en determinadas prestaciones y otros impulsaron aumentos en copagos para compensar costos operativos.

Según estimaciones del sector privado, la deuda vinculada al PAMI rondaría los US$1.000 millones, equivalentes a casi el 14% del presupuesto anual del organismo.

Actualmente, el PAMI tiene más de 5,4 millones de afiliados activos y proyecta para 2026 un presupuesto de $10,17 billones.