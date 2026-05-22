Experiencias, gastronomía y eventos: la apuesta integral del grupo cordobés ONCE11

Lo que comenzó como una salida improvisada en plena pandemia terminó convirtiéndose en un polo gastronómico y de eventos que hoy reúne distintas propuestas en Córdoba: Once 11, Oliva, Adobados y Piso 12. El conjunto se sitúa en Corteza Mall, La Calera, y nació en un contexto inesperado: locales nocturnos sin actividad, un terreno vacío y la necesidad de reinventarse.

“Con uno de mis socios de Cruz Espacio pusimos un contenedor de cerveza, otro de hamburguesas, unas lámparas debajo de los árboles y algunos mobiliarios caseros. Así arrancó todo”, recordó Lisandro Pacheco, fundador de la iniciativa.

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Con el tiempo, el proyecto creció hasta integrar cafetería, bodegón, rooftop y numerosas actividades dentro de cada sitio. Así, por ejemplo, cuentan con La Ducha Piano Sessions cada jueves en Adobados. El objetivo, explicó Pacheco, fue crear lugares pensados para distintos públicos y momentos del día.

A la vez, aseguró que “Córdoba atraviesa un crecimiento sostenido en el segmento corporativo y de experiencias”, aunque indicó también que todavía existe un proceso de transformación cultural en marcha.

Una nueva lógica

“El desafío es mostrar nuevas tendencias. Históricamente se elegían hoteles o lugares más clásicos. Hoy las empresas empiezan a buscar otro tipo de iniciativa”, señaló y añadió que “se están dejando atrás formatos tradicionales para buscar experiencias más dinámicas, flexibles y descontracturadas”.

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Al respecto, amplió: “El evento corporativo ya no pasa por sentarse en mesas mirando un proyector. Hoy buscan algo más informal y sensorial, con tecnología, pantallas, música”. De esta manera, el grupo desarrolló un servicio específico de catering y organización integral que incluye desde la gastronomía hasta el diseño creativo, ambientación, sonido, mobiliario y coordinación completa.

“La persona habla una sola vez con nosotros y después nos encargamos de todo”, afirmó. La oferta supone distintos rangos de precios dependiendo del formato, duración y diversos factores. Un desayuno empresarial privado ronda los $25.000 por persona, mientras que las jornadas corporativas completas oscilan entre $65.000 y $120.000.

Grupo ONCE11.

Los encuentros pueden desarrollarse en distintos espacios del complejo: desde reuniones en Once 11 hasta fiestas y celebraciones en Piso 12. La gastronomía ocupa un lugar central dentro de esa estrategia, combinando propuestas de cocina de autor con formatos más informales como finger food.

También aparecen las catas de vinos y encuentros orientados a fidelización. “Muchas compañías buscan generar otro tipo de vínculo con clientes o equipos de trabajo. Armamos menús de pasos junto con bodegas y todo pensado a medida”, detalló.

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En paralelo, trabajan junto al área de Turismo de la Municipalidad de Córdoba para potenciar la llegada de nuevos públicos y posicionarse dentro del circuito de experiencias de la ciudad. Actualmente, el emprendimiento suma cerca de 900 metros cuadrados distribuidos entre sus distintas unidades.