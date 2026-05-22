Mundial 2026: el otro plan para conocer ciudades inolvidables

El Mundial 2026 ya empezó a mover el turismo internacional y las agencias registran un fuerte interés por los paquetes para viajar a Estados Unidos, México y Canadá durante la competencia. Con opciones que incluyen vuelos, alojamiento, traslados y entradas, los costos pueden rondar entre 2.500 y 3.000 dólares por partido, mientras crece la tendencia de combinar los encuentros con recorridos turísticos y escapadas entre sede y sede.

Lucas Groendijk, de Oxala Travel, explicó en diálogo con Punto a Punto Radio que existe “un contraste importante” respecto a Qatar 2022 por las dimensiones del torneo y las posibilidades de viaje. “Qatar era un país muy chiquitito, donde era muy fácil moverse de sede. En cambio Canadá, Estados Unidos y México tienen una extensión totalmente distinta”, señaló.

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Según detalló, cerca del 50% de los clientes elige paquetes completos para toda la fase de grupos, mientras que el resto apuesta por combinaciones más flexibles pensando en una posible clasificación de Argentina. “Muchos optaron por segundo o tercer partido más dieciseisavos u octavos, con la expectativa de que Argentina pase todas esas fases eliminatorias”, indicó.

Groenick sostuvo además que, más allá del fútbol, el torneo abre la posibilidad de conocer ciudades que habitualmente no figuran entre los destinos más elegidos por argentinos. “Nunca hemos vendido turísticamente Dallas ni Kansas como ahora”, afirmó. Y agregó: “Creo que hay una oportunidad para conocer otros destinos”.

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En ese sentido, mencionó alternativas como Vancouver, Toronto, San Francisco, Nueva Orleans, Cancún, Orlando y hasta circuitos de playa entre partido y partido. “La gama es muy amplia y para todos los gustos”, resumió.

Otro de los puntos que destacó fue el fuerte impacto de la demanda latina residente en Estados Unidos sobre el valor de las entradas. “Hay cientos de miles de argentinos viviendo entre Nueva York, Florida y Texas y eso hace que las entradas tengan precios irrisorios comparado a mundiales anteriores”, explicó. En ese sentido, advirtió que un eventual partido de octavos de final en Miami podría superar “los 4.000 dólares” por persona con servicios incluidos.