Desde Córdoba, una pyme vende zapatillas mundialistas a distintos países

Mientras gran parte de la industria del calzado enfrenta caída del consumo, aumento de costos y presión por las importaciones, una fábrica cordobesa decidió convertir el clima mundialista en una estrategia comercial. Desde barrio San Vicente, Brujas y Santas Zapatos lanzó una línea de zapatillas mundialistas inspiradas en la identidad argentina y en la expectativa que genera el evento.

“La idea surgió de mi viejo. Empezamos a pensar cómo podíamos hacer algo distinto en medio de una situación complicada del sector y apareció esto de llevar el Mundial al producto”, explicó Giuliano Alercia, actual CEO de la firma. La colección incluye diseños con referencias a los colores nacionales y detalles vinculados al universo futbolero.

Ante la demanda, el calzado originalmente femenino se convirtió en unisex y se sumaron talles.

Según detalló Alercia, el objetivo fue generar un producto atractivo que les permitiera diferenciarse y sostener movimiento comercial en meses donde el consumo continúa resentido. Al respecto, indicó: “Tratamos de ofrecer algo que tenga identidad, que conecte emocionalmente y que además sea de calidad”.

Las zapatillas mundialistas tienen un valor de $130.000 y pueden abonarse en cuotas mediante distintos medios de financiación. Desde la firma aseguraron que el interés comenzó a crecer rápidamente a través de redes sociales y consultas online, trasciendo fronteras.

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Así, ya comercializaron alrededor de 700 ejemplares que fueron solicitados no solos a nivel local, sino también desde Australia, Reino Unido, España y Estados Unidos, entre otros países extranjeros. En tanto, nacionalmente priman las compras desde Buenos Aires, Rosario y Salta.

Al respecto, Alercia contó: “Nos sorprendió muchísimo la repercusión que tuvieron afuera. Empezamos a recibir mensajes de argentinos viviendo en otros países y terminamos enviando a distintos lugares del mundo”. Asimismo, añadió que "hoy exportar para una pyme sigue siendo complejo por los costos y toda la logística que implica". Igualmente, pudieron concretar envíos y proyectan llegar a la venta de 2000 pares.

Pyme centenaria

Detrás de Brujas y Santas hay una familia vinculada al rubro del calzado desde 1920. La empresa nació en barrio San Vicente, donde continúa y actualmente reúne a un equipo de alrededor de 10 trabajadores. Según explicó Giuliano, la cápsula mundialista apareció en un momento complejo para la actividad, atravesada por caída del consumo, aumento de costos y mayor competencia de productos importados.

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En ese escenario, decidieron buscar alternativas para sostener el movimiento comercial y mantener activa la comercialización, en la cual prima la venta a mayoristas a los que entregan aproximadamente 2000 pares mensualmente.

No obstante, el CEO reconoció que el panorama sigue siendo incierto para las pymes fabricantes. “Es difícil proyectar. Vamos trabajando y viendo cómo evoluciona todo mes a mes”, sostuvo y añadió que apuestan a "lo distintitivo, sin seguir tendencias". "Invitamos a todos a apoyar el talento nacional y sobre todo cordobés", concluyó Giuliano.