'Colo' Arrieto: del mural en el Gigante de Alberdi a la Selección argentina

... y a veces el fútbol es justo... a veces.

Hay futbolistas que llegan a la Selección por una explosión repentina. Un gol viral. Una ráfaga. Una moda. Hay tantas cosas. Y después está Victoria Arrieto. La 'Colo' llega a la Selección argentina y es noticia. Porque es un premio a un legado. Se celebra en Alberdi, en las tribunas, en las calles y donde las niñas juegan al fútbol.

La 'Colo' Arrieto parece haber llegado a ese lugar tan especial después de atravesar (despacito, raspando mucho mucho) todas las estaciones posibles del fútbol cordobés.

... y sí, a veces el fútbol hace goles de justicia...

La noticia cayó en Alberdi como caen las cosas importantes: primero el murmullo, después el celular vibrando, finalmente la certeza. La capitana de de las 'Piratas' fue convocada por primera vez a la Selección Argentina mayor. Y en un club acostumbrado a las reconstrucciones sentimentales, la citación tuvo algo de justicia tardía. Se celebra, carajo, por supuesto.

La Selección femenina volverá a entrenarse entre el 27 y el 29 de mayo en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, pensando en la doble fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones. En la prelista de Germán Portanova habrá fuerte presencia cordobesa. Por Belgrano fueron convocadas la propia Arrieto, Sofía Salas y Catalina Roggerone.Mientras que por Talleres, Agustina Vargas y Brisa Jara; y esta convocatoria tambien merece una ovación: la Brisa es una atacante formada íntegramente en la T' y es citada por primera vez a la Mayor después de su paso por la Sub 20.

Pero la escena, inevitablemente, termina girando alrededor de la 'Colo'... por su historia, por lo que representa, por lo que hizo, y lo que apun puede hacer. Porque la historia de Arrieto tiene algo que el fútbol todavía conserva y que cuesta encontrar en tiempos de academias premium y scouting precoz: barrio, permanencia y una construcción paciente.

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Empezó jugando en Escuela Presidente Roca. Ahí, donde sus padres tenían la concesión de la pileta. Ahí donde probablemente el fútbol todavía era una extensión de la tarde y no una carrera profesional. Después pasó a Universitario en 2015. Y en 2018 apareció Belgrano. Primero como un préstamo sin cargo. Después, en 2019, mediante una transferencia que hoy parece salida de otra época del fútbol argentino: el pase se cerró por el equivalente a 18 pelotas.

Desde entonces, Arrieto se volvió algo más que una mediocampista central. Se convirtió en una referencia emocional del crecimiento del femenino de Belgrano junto a la 'Pepa' Gómez, la 'Pomu' Sánchez y tantísimas otras más. En la actualidad, la 'Vicky', sí la 'Colo', la hija de la Adriana, la capitana, como quieran llamarla, lleva más de cien partidos con la camiseta celeste. Capitana. Bicampeona. Líder del equipo que consiguió el histórico título de Primera División en 2025. Y, ahora, protagonista de otra frontera para el club: la primera Copa Libertadores femenina que jugará Belgrano.

En Alberdi su cara ya forma parte del paisaje: tiene un mural en las paredes del Julio César Villagra. No es un detalle menor: los murales aparecen cuando un club entiende que ciertos jugadores ya dejaron de pertenecer solamente al vestuario.

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El 2024 la golpeó con algo desconocido: una lesión importante a principio de año. El primer gran freno de una carrera que venía avanzando casi sin interrupciones. Ella misma lo definió como “un año de mucho aprendizaje”. Tal vez por eso la convocatoria encuentra una dimensión distinta. No parece un premio únicamente futbolístico. Suena, también, a reconocimiento de resistencia. “Belgrano es mi segunda casa, hace muchos años que estoy acá y estoy muy agradecida con el apoyo del club desde el primer día. Es el club que me terminó de formar como jugadora y, sobre todo, como persona”, le dijo alguna vez a este cronista. Ella que alguna vez soñó con ser campeona, con jugar la Copa Libertadores, con... si sabrá de soñar la 'Colo'.

Arrieto llega a la Selección después de haber crecido junto a un club que también aprendió a hacerse grande en el fútbol femenino. Como si ambas historias hubieran avanzado en paralelo. Ella, convirtiéndose en capitana. Belgrano, convirtiéndose en potencia.

Ahora le tocará Ezeiza. La ropa de entrenamiento de la Selección. El escudo argentino sobre el pecho.

... y sí, a veces, solo a veces, el fútbol es un poquito más justo...